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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi, habla de cómo será relación del gremio con Gobierno

Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi, habla de cómo será relación del gremio con Gobierno

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Murgas se refirió a su nombramiento al ser la primera mujer en ese cargo y los retos que asumirá.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2026
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luz stella murgas
Naturgas

En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Luz Stella Murgas, la nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), habló de su nombramiento y de la relación que ese gremio tendrá con el Gobierno nacional bajo su dirección. "Para poder enfrentar los grandes desafíos del país se requiere esa interlocución y capacidad de diálogo, la posibilidad de construir consenso y confianza. Y eso no va en contra de la independencia de la Andi, que no es un posición coyuntural sino un principio fundamental que le ha dado legitimidad a su voz en asuntos de interés nacional", dijo Murgas, quien enfatizó en que la Andi necesita sostener ese diálogo "con cualquier gobierno, cualquier actor o institución".

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Murgas, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector mineroenergético, es la primera presidenta de la Andi en sus 80 años de existencia. Al respecto, señaló que "ser la primera mujer para presidir la Andi es un honor que recibió con orgullo y un sentido de responsabilidad (...). Es un reconocimiento de que Colombia está abriendo espacios para el liderazgo de las mujeres en las decisiones más revelantes del país".

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Abogada egresada de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho Tributario, Luz Stella Murgas cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en la que se destaca su labor en Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Murgas se desempeña, desde septiembre de 2021 y hasta la fecha, como presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). Ahora sucederá a Bruce Mac Master en el gremio empresarial más importante del país.

En un comunicado, la Andi dijo este martes que su nueva presidenta "tendrá la labor de fortalecer el diálogo democrático, promover la articulación entre los sectores público y privado e impulsar una agenda económica, social y empresarial que contribuya a la competitividad, la inclusión social y el desarrollo del país, y fortalezca el papel del sector privado como motor de crecimiento".

El presidente Abelardo de la Espriella la felicitó por su nombramiento. "Le deseo muchos éxitos en esta importante responsabilidad. Colombia necesita un sector empresarial fuerte, que impulse la inversión, genere empleo y contribuya al crecimiento económico de nuestra Nación. Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos", escribió en X.

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En diálogo con Noticias Caracol En vivo, Murgas señaló que la independencia y autonomía de criterio se logra con rigurosidad técnica, que es lo que a su juicio ha caraterizado a la Andi. "Desde la objetividad de los datos esa independencia va a seguir siendo un principio fundamental en las conversaciones. Vamos a tener que construir conjuntamente y poner las cifras sobre la mesa para que los debates sean lo más objetios posibles".

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Noticia en desarrollo.

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