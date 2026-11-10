Lotería del Huila: ¿qué número cayó en el premio mayor del último sorteo del martes 10 de noviembre?

Bajo la estricta supervisión de los delgados de la Alcaldía de Neiva, Coljuegos y los entes de control territorial, la mesa directiva de la Lotería del Huila ejecuta la extracción computarizada y por baloteras de la jornada de este 10 de noviembre. La combinación acreditada como oficial se colocará a continuación:



NÚMERO GANADOR 4988 SERIE 068

Nota de la redacción: La transmisión oficial inicia sobre las 11:00 p.m. Tan pronto los auditores expidan el acta de juzgamiento N.º 4781, las cifras ganadoras serán insertadas en tiempo real en este recuadro.



Radiografía del Plan de Premios: Capital Monetario en Juego

La oferta comercial de la entidad huilense para esta edición semanal dispone de una bolsa global que sobrepasa los $9.600 millones de pesos colombianos entre el acumulado central, secos fijos y aproximaciones:

Premio Mayor Consolidado: $2.000'000.000 de pesos al billete completo acertado con número y serie.

$2.000'000.000 de pesos al billete completo acertado con número y serie. Seco de Alto Impacto: 1 seco principal de $100'000.000 de pesos.

1 seco principal de $100'000.000 de pesos. Bolsa de Secos Intermedios: 1 seco de $60'000.000 de pesos.

1 seco de $60'000.000 de pesos. Red de Secos Menores: 10 premios secos de $20'000.000 y 15 premios secos de $10'000.000 de pesos distribuidos a nivel nacional.

10 premios secos de $20'000.000 y 15 premios secos de $10'000.000 de pesos distribuidos a nivel nacional. Modalidad 'Gana Fijo': Retribución económica fija para los jugadores cuyos billetes coincidan en las cuatro cifras con la extracción del premio mayor, indistintamente del número de serie que posean.

Retribución económica fija para los jugadores cuyos billetes coincidan en las cuatro cifras con la extracción del premio mayor, indistintamente del número de serie que posean. Sistema de Incentivos por Aproximación: Pagos directos para quienes acierten la combinación en orden inverso, las tres primeras o dos últimas cifras, o el mismo número en diferente serie.

Dinámica Operativa: Canales, Tarifas y Transmisión

Estructura Tarifaria: Cada billete físico o electrónico está compuesto por 3 fracciones. La fracción individual se expende por un valor de $4.000 COP , mientras que el billete entero puede adquirirse por $12.000 COP .

Cada billete físico o electrónico está compuesto por 3 fracciones. La fracción individual se expende por un valor de , mientras que el billete entero puede adquirirse por . Puntos de Venta Legales: Puede obtenerse en la red de distribuidores de lotería autorizados, así como en las plataformas transaccionales Paga Todo, SuSuerte, GanaGana y redes electrónicas oficiales.

Puede obtenerse en la red de distribuidores de lotería autorizados, así como en las plataformas transaccionales Paga Todo, SuSuerte, GanaGana y redes electrónicas oficiales. Emisión Directa: El sorteo se desarrolla cada martes no festivo a partir de las 11:00 p.m., con retransmisión oficial mediante el canal de televisión regional NTV y las cuentas verificadas de Facebook Live y YouTube de la Lotería del Huila.

Protocolo Institucional para Reclamar un Premio

Para asegurar el efectivo desembolso de los fondos en caso de resultar favorecido en este sorteo, el marco regulatorio del sector de juegos de suerte y azar (Ley 1393) exige cumplir con las siguientes directrices:

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Custodia del Boleto: Conservar el papel impreso sin enmendaduras, rayones ni deterioro térmico o químico. El título valor no debe presentar alteraciones en sus códigos de barras de seguridad. Reclamación por Menor Cuantía: Los montos generados por aproximaciones o secos menores pueden cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados o a través del vendedor independiente de confianza. Reclamación de Gran Cuantía (Mayor y Secos Principales): Debe gestionarse de forma presencial en las oficinas centrales de la Lotería del Huila en Neiva o en las oficinas principales de los distribuidores regionales. El ganador debe presentar: Billete o fracción original firmada al respaldo con nombre, teléfono y cédula.

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.

Certificación bancaria reciente a nombre del beneficiario para la transferencia.

Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT). Descuentos de Ley: Todo dividendo que supere las 48 UVT está sujeto a una retención impositiva del 20% por concepto de Impuesto sobre Ganancias Ocasionales, administrado por la DIAN. Plazo de Caducidad: El derecho al cobro prescribe vencidos 365 días calendario desde la fecha del sorteo. Los premios no reclamados vencido el plazo son transferidos por ley al sistema de salud pública colombiana.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.