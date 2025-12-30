Nuevos topes: esto aumentará el precio de las viviendas VIS y VIP con incremento del salario mínimo

A partir del jueves 1º. de enero de 2026 comenzará a regir el nuevo salario mínimo, anunciado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su alocución del pasado lunes 29 de diciembre. Según el decreto, los trabajadores que devengan el pago mínimo a nivel nacional tendrán un aumento del 23% en sus ingresos.

"El incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias", aseguró el presidente Petro al dar a conocer que el salario con el auxilio de transporte llega a los 2 millones de pesos.



Con el incremento del salario de mínimo para 2026 también aumentarán varios servicios, productos y otros gastos, que tiene como referencia este pago a los trabajadores, como por ejemplo, las multas de tránsito, que se actualizan cada año dependiendo la cifra del salario. Asimismo, hay ciertos tipos de compras, como las de vivienda, que también se verán afectadas.



¿Cuánto aumentará el precio de la vivienda VIS y VIP con el incremento del salario mínimo?

La Vivienda de Interés Social (VIS) "se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, y cuyo valor no exceda los 135 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV)", según explica el Ministerio de Vivienda.

Mientras que, por su parte, la Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) es aquella "cuyo valor máximo es de 90 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV)". Ya que ambos tipos de vivienda se basan en el salario mínimo, sus precios tendrán un aumento importante.

El precio de las viviendas VIS no podrá exceder los $236.372.175, aunque en algunas ciudades principales el tope es de 150 SMMLV, alcanzando los $262.635.750. Por su parte, las viviendas VIP no podrán superar los $157.581.450. Rafael Felipe Gómez Uribe, abogado experto en derecho inmobiliario de Derazi Abogados, dijo que "el salario mínimo incrementa el costo de las viviendas VIP y VIS cuyas promesas hayan sido elaboradas bajo esta fórmula".

Gómez Uribe aseguró que "surge sin duda una gran preocupación respecto a si quienes tienen que escriturar en el 2026, podrán completar esa diferencia mediante ahorro familiar", ya que un aumento de más del 20% en viviendas en bastante elevado.

¿Qué servicios subirán de precio tras el aumento del 23% en salario mínimo de Colombia para 2026?

Tras conocerse el decreto presidencial sobre el sueldo básico del próximo año, es oportuno realizar un recuento de los rubros que subirán con base en este pago y aquellos que dependen de factores externos. Uno de los sectores que tradicionalmente resalta cuando se incrementa el salario es el pago de las cuotas de administración en propiedades residenciales y empresariales.

Esto ocurre porque los cobros de mantenimiento en estos desarrollos inmobiliarios suelen calcularse, principalmente, sobre el ajuste del mínimo. No obstante, es importante tener en cuenta que la ley no establece una obligatoriedad estricta para que la administración suba en la misma proporción que el sueldo; dicha decisión suele depender de las asambleas de copropietarios.