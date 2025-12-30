Resultados Caribeña Día último sorteo martes 30 de diciembre de 2025: número ganador

Publicidad
Un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los chances con mayor participación en la región Caribe, se lleva a cabo este martes 30 de diciembre. Durante la transmisión del sorteo, el sistema seleccionará en tiempo real las cuatro cifras ganadoras. La recomendación es que esté muy atento al sorteo, pues usted podría convertirse en el nuevo ganador.
El resultado de La Caribeña Día se publica pocos minutos después del sorteo. El número ganador es una combinación completa de cuatro cifras, correspondiente a la modalidad tradicional. Pero, si también acertó la quinta cifra, el premio será mayor.
Las apuestas de la Caribeña Día están pensadas para ser accesibles y adaptarse a diferentes presupuestos. El valor mínimo es de 500 pesos colombianos y el máximo alcanza los 10.000 pesos, lo que permite participar sin comprometer el bolsillo. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio depende del valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario):
Para participar, es necesario adquirir el tiquete en los puntos de venta autorizados, elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y conservar el comprobante, indispensable para reclamar el premio.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL