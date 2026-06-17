MiLoto volvió a caer en Colombia y entregó un premio mayor de $120 millones: números ganadores

Por segundo sorteo consecutivo, MiLoto dejó un nuevo ganador del premio mayor en Colombia en la noche del martes 16 de junio con el sorteo número 555. Luego de que un apostador acertara los cinco números del acumulado de $300 millones el pasado lunes, en la noche del martes otra persona volvió a quedarse con el premio principal, esta vez por $120 millones, el acumulado recientemente reiniciado. La racha rompe con lo que suele ocurrir en este juego, donde los acumulados normalmente permanecen varias jornadas sin caer.

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El juego, que se ha consolidado como una de las modalidades de lotería más populares del país por su mecánica sencilla y costo accesible, entregó además miles de premios entre quienes lograron dos, tres y cuatro aciertos. Con este resultado, un nuevo ganador podrá reclamar en los puntos autorizados el premio mayor y seguir apostándole a su suerte en el siguiente sorteo del jueves 18 de junio.

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Los números ganadores del premio mayor de MiLoto

De acuerdo con los resultados oficiales, la combinación ganadora del sorteo 555 estuvo conformada por los números:



06

16

27

30

34

Un solo participante logró coincidir con la totalidad de las balotas, por lo que se quedó con el acumulado completo de $120 millones.



Otros ganadores en el último sorteo de MiLoto

Además del ganador del premio principal, el sorteo del martes también dejó miles de personas premiadas en las demás categorías. Según el reporte oficial, se registraron 7.682 ganadores entre quienes acertaron dos, tres, cuatro o cinco números. Así quedó repartido:



En la categoría de cuatro aciertos hubo 16 ganadores. Cada uno recibirá un premio individual de $765.400, para una distribución total superior a los $12 millones.

para una distribución total superior a los $12 millones. Por su parte, 642 participantes lograron acertar tres números de la combinación ganadora. Cada uno obtendrá un premio de $31.000, mientras que en conjunto esta categoría repartió más de $19 millones.

mientras que en conjunto esta categoría repartió más de $19 millones. La mayor cantidad de ganadores volvió a concentrarse entre quienes consiguieron dos aciertos. En total, 7.023 personas recibirán premios de $4.000, equivalentes al valor de la apuesta básica del juego.

En total, la premiación entregada durante el sorteo 555 superó los $180 millones entre todas las categorías disponibles. Tras la salida del nuevo ganador, el acumulado para el próximo sorteo se reinició nuevamente en $120 millones, monto base con el que comienza cada ciclo cuando el premio principal es reclamado.



¿Cómo se juega MiLoto?

MiLoto se ha consolidado como una de las modalidades de juego más populares del país debido a su mecánica sencilla. Los participantes deben elegir cinco números entre el 1 y el 39, sin repetir, y esperar el resultado del sorteo para verificar si lograron acertar parte o la totalidad de la combinación ganadora.



Actualmente, los sorteos se realizan cuatro veces por semana: los lunes, martes, jueves y viernes en horario nocturno. Cuando no hay un ganador del premio mayor, el acumulado continúa creciendo progresivamente hasta que algún jugador logra acertar los cinco números sorteados.



¿Cómo reclamar un premio de MiLoto?

Los ganadores de MiLoto deben conservar su tiquete original y verificar los procedimientos establecidos para el cobro de los premios. Esto puede hacer en los siguientes tres casos:



Para montos inferiores a 182 UVT, equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado.

equivalentes a $9.532.068 durante 2026, el cobro puede realizarse en puntos autorizados de la red comercial habilitada para el juego. Es necesario presentar el documento de identidad y el tiquete debidamente diligenciado. En el caso de apuestas realizadas por canales digitales, los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite.

los participantes deben imprimir el comprobante enviado al correo electrónico o descargarlo desde la plataforma oficial antes de realizar cualquier trámite. Cuando el premio supera las 182 UVT, el ganador debe comunicarse previamente con la entidad fiduciaria autorizada para coordinar el proceso de validación y posterior entrega de los recursos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv,com.co