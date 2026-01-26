Sin mencionar a Colombia, Daniel Noboa cuestiona a países que “no muestran firmeza” contra el crimen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuestionó lo que consideró una falta de "firmeza" para combatir al crimen organizado por parte de "otros países" -sin mencionar a ninguno en específico- que "no muestran reciprocidad", mientras su nación se esfuerza por "combatir los delitos transnacionales en la frontera". (Lea también: Tensión arancelaria entre Colombia y Ecuador: ¿cuál de los dos países resulta más afectado?)

Sin referirse a la tensión entre su país y Colombia a raíz de la lucha antinarcóticos y que incluye una guerra arancelaria, Noboa sostuvo que "pasar el problema al vecino no es una solución, es simplemente trasladar la destrucción de familias a otra nación vecina y hermana".

El comentario lo realizó durante la inauguración de la Conferencia Internacional sobre Drogas Sintéticas, celebrada en Quito y luego de que el pasado 21 de enero anunciara que aplicará desde el 1 de febrero un arancel del 30% a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.



El Gobierno colombiano, que respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur, planteó un diálogo con Ecuador, que podría desarrollarse esta semana.



¿Habrá diálogo con Colombia?

Noboa lamentó que aunque “Ecuador se esfuerza para combatir los delitos transnacionales en la frontera, otros países no muestran reciprocidad, no actúan con firmeza, lo que termina afectando a nuestro país, a toda la región, a la democracia y a nuestros pueblos”.



Por Ecuador circula un 70% de la droga que sale de sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo

"Podemos abrir el diálogo e incluso dialogar, pero si no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar y hacer algo significativo para cooperar, para mejorar la situación, entonces vemos que es absurdo continuar por un camino en el cual no se ve ningún resultado", expresó Noboa en líneas generales y sin tampoco mencionar la tensión con Colombia.

La frontera de 600 km que comparten Ecuador y Colombia se extiende desde el Pacífico hasta la selva amazónica. Allí operan grupos ilegales colombianos y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y armas y a la minería ilegal.

Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, le declaró la guerra a más de una veintena de bandas criminales vinculadas con mafias colombianas, mexicanas y albanesas. En medio de la ofensiva contra el crimen, Ecuador registró 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025, uno cada hora, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

"Nuestras naciones viven un momento histórico y el único camino es la cooperación internacional. Solo trabajando juntos podremos derrotar a este enemigo que utiliza la violencia para envenenar nuestro futuro", expresó el mandatario.

Noboa destacó que desde noviembre de 2023 se han asestado golpes "históricos" al crimen organizado, con la incautación de más de 545 toneladas de droga y el desmantelamiento de múltiples redes de narcotráfico. Entre 2023 y 2025 -dijo- también fueron desmantelados varios laboratorios donde se mezclaba fentanilo con heroína y cocaína. (Lea también: Ecuador dice que tiene "capacidad suficiente" para cubrir demanda de energía sin venta de Colombia)



El desafío de las drogas sintéticas

El ministro del Interior, John Reimberg, resaltó en la Conferencia que las drogas sintéticas representan un desafío global sin precedentes y exigen respuestas integrales, técnicas y coordinadas entre los Estados.

Fenómenos como el fentanilo, sostuvo, configuran un escenario de alto riesgo que no admite respuestas fragmentadas ni tardías. "La realización de esta Conferencia permitirá alinear la política pública nacional con estándares internacionales recientes y fortalecer las capacidades técnicas e institucionales en incautación, análisis forense, control químico, prevención, tratamiento y reducción de riesgos", señaló.

El exdirector general de la Policía de Colombia, José Luis Vargas, advirtió de que las drogas sintéticas son una amenaza inminente para América Latina, y subrayó la necesidad de actuar de forma anticipada para no repetir los errores cometidos en la lucha contra la cocaína décadas atrás.

Agregó que, si bien el continente ha sido históricamente fuerte en el combate a las drogas de origen vegetal, las sustancias sintéticas suponen un fenómeno distinto que requiere decisiones políticas, sociales y comunitarias de fondo, centradas en la prevención y la anticipación.

Explicó que la Organización Internacional Antinarcóticos analiza el fenómeno de forma global, desde el tráfico de precursores químicos provenientes de "mercados criminales" de China e India, que llegan principalmente a México y Centroamérica, aunque también ingresan por países como Perú y Panamá.

