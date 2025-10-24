En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
CONSEJO DE ESTADO
TIROTEO EN MAZURÉN
ROBO DEL LOUVRE
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Respuesta de Nequi y Bancolombia tras caída de sus servicios hoy: ¿qué alternativas tiene?

Respuesta de Nequi y Bancolombia tras caída de sus servicios hoy: ¿qué alternativas tiene?

La entidad bancaria, tras varias horas sin servicio en sus principales plataformas, explicó cuáles son las causas de esta situación y reveló cuál es la única alternativa que tienen sus usuarios mientras se resuelven las fallas.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de oct, 2025
Comparta en:
Préstamos que ofrece Nequi sin papeleo
Caída de Nequi y Bancolombia - Foto:
Fotomontaje Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad