Respuesta de Nequi y Bancolombia tras caída de sus servicios hoy: ¿qué alternativas tiene?

Bancolombia se pronunció, a través de un comunicado, tras los recientes reportes de fallos en su aplicación Mi Bancolombia, sus cajeros y hasta la billetera digital Nequi de este viernes 24 de octubre de 2025. La entidad dio a conocer que los problemas iniciaron desde esta mañana, y provienen de uno de los servidores de la entidad. Pese a que aún no ha sido resuelto, y todos los servicios se encuentran suspendidos, el banco dio detalles sobre la única alternativa con la que cuentan sus usuarios para mover dinero.

Y es que, incluso, Bancolombia informó que los cajeros automáticos de la entidad, corresponsales y otros servicios se encuentran sin servicio. Frente a esto, la única alternativa que ha ofrecido el banco hasta el momento, y mientras se resuelve el problema, consiste en usar las tarjetas de crédito de la entidad en otros cajeros automáticos para efectuar pagos y avances. Lo anterior provocó mayor inconformidad por parte de los usuarios de la compañía, quienes desde tempranas horas de este viernes han sido críticos con la situación que se vive en los servicios de la empresa colombiana en la que ellos confían su dinero.

"Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, estaremos informando a nuestros clientes en tiempo real sobre los avances y los servicios que siguen disponibles. Entre tanto, aquellos que tienen tarjeta de crédito, pueden hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos. Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros", dijo la compañía.



Noticia en desarrollo...