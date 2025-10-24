Nequi y Bancolombia amanecen sin servicio este viernes 24 de octubre: ¿Cuáles son las causas?

Desde la madrugada de este viernes 24 de octubre, miles de usuarios en Colombia registran constantes fallas en las plataformas de Bancolombia y Nequi que no les han permitido hacer transferencias ni recibir dinero desde estas aplicaciones. Por el momento las entidades no se han pronunciado al respecto, e incluso algunos usuarios sostienen que esta situación se ha presentado de manera constante durante los últimos días.

"Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde o consulta en Nequi.com", se lee en el mensaje con el que amanecieron todos los usuarios de tal billetera digital en Colombia. Acorde con información suministrada por Downdetector, plataforma web a través de la cual los usuarios de diferentes aplicaciones pueden reportar daños y caídas a nivel nacional, los fallos en el servicio de dichas aplicaciones iniciaron hacia las 2:30 de la madrugada de este viernes.

Conforme avanza la mañana, decenas y decenas de usuarios han dado a conocer tales fallas desde sus cuentas de redes sociales y explican que estas afectaciones se presentan desde el momento en el que intentan ingresar a cualquiera de las dos aplicaciones a través de sus teléfonos celulares. "¡Importante! En este momento se presentan inconvenientes en algunos de nuestros canales. Es posible que algunos de ellos se encuentren con acceso limitado. Te ofrecemos disculpas", se lee en la interfaz principal de la app Mi Bancolombia".



Se cayó Nequi: servicios afectados hasta el momento

La página oficial de Nequi informa, en tiempo real, el estado de sus servicios. Estos son los servicios inhabilitados actualmente:



Ingreso a la app de Nequi: sin servicio.

Envíos entre Nequi, Bancolombia y demás bancos: sin servicio.

Retiros en cajeros o corresponsales: sin servicio.

Recargas mediante PSE o corresponsales: sin servicio.

Tarjeta Nequi: sin servicio.

QR Entrecuentas: sin servicio.

Pese a que los usuarios en redes sociales han dado a conocer que Bancolombia mantiene fallas para ingresar a la aplicación, la entidad no ha enviado comunicado alguno y, contrario a ello, desde su página oficial no reporta daños ni problemas en la plataforma. La entidad informó desde su página web que ni los pagos, transferencias ni consignaciones presentan intermitencias o caídas en el servicio.



Noticia en desarrollo...