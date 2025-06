¿No alcanzó a reclamar el giro de Colombia Mayor de mayo? En junio le llegarían casi $500 mil

Colombia Mayor ya comenzó el quinto ciclo de pagos desde el pasado 4 de junio, por medio de Prosperidad Social, como parte de un subsidio que otorga un giro económico a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Esta nueva etapa se extenderá hasta el 20 de junio y se aplicará de forma escalonada, priorizando a los beneficiarios que tienen cuentas activas en el sistema financiero del Banco Agrario.

Y es que según lo determinado por la entidad, será el Banco Agrario el ente que lidera la entrega de los subsidios en todo el país. Para quienes ya tienen una cuenta activa en esta entidad o utilizan su billetera digital Bico, los recursos se consignan automáticamente. Y desde el pasado 5 de junio, los adultos mayores que no están bancarizados pueden reclamar el subsidio mediante giro postal en oficinas autorizadas, corresponsales bancarios, cajeros Servibanca y aliados en zonas rurales.

Uno de los aspectos más importantes de esta jornada tiene que ver con los usuarios que, por diferentes motivos, no cobraron el subsidio en mayo. Con respecto a esto, Prosperidad Social aclaró que existe la posibilidad de recibir ambos pagos en este mes, pero bajo ciertas condiciones que es importante tener en cuenta.



¿Qué ocurre si no cobró el subsidio de Colombia Mayor en mayo?

El programa permite acumular hasta cuatro ciclos consecutivos de pago sin que esto implique la exclusión del listado de beneficiarios. Es decir, si un adulto mayor no pudo reclamar el subsidio correspondiente a uno o varios meses anteriores, como fue el caso del cuarto ciclo en mayo, aún tiene la opción de hacerlo en el pago actual de junio. Sin embargo, hay una advertencia clara por parte de la entidad: no reclamar más de cuatro pagos consecutivos puede derivar en la suspensión del beneficio. Por eso, se recomienda acudir al punto de pago lo antes posible o, en caso de estar impedido, delegar a un apoderado con el debido poder autenticado.

"Me cuentan que si son beneficiarios de Colombia Mayor, pero no alcanzaron a retirar su plata del cuarto ciclo, no se preocupen, no la pierden, porque se acumula para el siguiente pago. Pero ojo, no deben dejar acumular más de 4 ciclos porque ahí sí pueden ser suspendidos", indicó el ente por medio de sus canales oficiales. Para verificar si tiene algún giro pendiente, el beneficiario debe consultar su estado en las plataformas oficiales habilitadas para este fin.

La opción más directa es ingresar al portal web del Banco Agrario de Colombia y diligenciar los datos solicitados: tipo de documento, número de cédula, código de verificación y autorización para el tratamiento de datos personales. Una vez realizada la consulta, el sistema le informará si existe un giro disponible, especificando el monto acumulado, el canal de entrega y el lugar donde puede ser retirado. Tenga en cuenta que el subsidio debe cobrarse personalmente, presentando el documento de identidad original. En caso de delegar el retiro, el apoderado debe llevar un poder autenticado junto con la cédula del titular y su propia cédula.

¿Cuáles son los montos acumulados de Colombia Mayor?

Si un beneficiario no cobró el subsidio de Colombia Mayor correspondiente al mes de mayo, y no ha superado el límite de acumulación permitido (cuatro ciclos sin cobrar), en junio recibirá el pago doble: el de mayo más el de junio. Por lo tanto, los valores acumulados quedarían así:



Adultos mayores de 80 años: $225.000 (junio) + $225.000 (mayo no cobrado) = $450.000

$225.000 (junio) + $225.000 (mayo no cobrado) = $450.000 Adultos menores de 80 años: $80.000 (junio) + $80.000 (mayo no cobrado) = $160.000

$80.000 (junio) + $80.000 (mayo no cobrado) = $160.000 En Bogotá: $130.000 (junio) + $130.000 (mayo no cobrado) = $260.000

¿Qué hacer si no tiene cuenta en el Banco Agrario?

Desde mayo, el Gobierno implementó un cambio en la modalidad de entrega de los recursos, estableciendo que todos los pagos de subsidios sociales se hagan exclusivamente a través del Banco Agrario. Por ello, quienes aún no tienen una cuenta activa deben adelantar este proceso cuanto antes. La apertura de la cuenta puede hacerse en línea, desde el portal del Banco Agrario, o en una de sus oficinas físicas. El procedimiento incluye diligenciar un formulario con los datos personales y aceptar los términos y condiciones. El trámite está disponible solo para personas mayores de edad con cédula de ciudadanía colombiana.

Tenga en cuenta que, según la normativa del programa, los giros no cobrados en el mes correspondiente pueden acumularse, pero solo hasta un máximo de cuatro ciclos consecutivos. En caso de que un beneficiario deje de reclamar los pagos durante más de cuatro meses seguidos, se activa el proceso de suspensión y puede ser retirado del listado de beneficiarios activos. Por eso, quienes no pudieron hacer efectivo el pago anterior tienen en esta jornada de junio la oportunidad de ponerse al día, evitando así sanciones o la pérdida del beneficio.



¿Cómo saber si es beneficiario del programa Colombia Mayor?

Los ciudadanos que deseen consultar si hacen parte del listado de beneficiarios pueden hacerlo con su número de cédula a través del sitio oficial del Banco Agrario de Colombia o las plataformas dispuestas por Prosperidad Social. Para verificar su estado de pago, deben seguir los siguientes pasos:

Ingrese al sitio web oficial del Banco Agrario

Digite su tipo de documento, ya sea cédula de ciudadanía, cédula extranjería o tarjeta de identidad, si así es el caso.

Ingrese su número de cédula en el campo 'Número de identificación'

Escriba la verificación del código captcha que le pide el sistema en la opción 'Código captcha (ver imagen arriba)'

Seleccione el recuadro de 'Autorización y tratamiento de datos'

Presione el botón 'Consultar'

El sistema le indicará si tiene algún giro disponible, la modalidad de entrega y el lugar de cobro. La recomendación de Prosperidad Social es no compartir esta información con terceros y acudir personalmente a los puntos de pago, presentando su documento de identidad original.

