Nueva subasta de la SAE oferta carros, motos e inmuebles desde los $2 millones: cómo participar

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) abrió un proceso de subasta en línea que incluye distintos bienes ubicados en varias ciudades del país y en el exterior. Entre los activos disponibles se encuentran vehículos, motocicletas, remolques y un lote comercial. Las ofertas se realizan en fechas programadas y con valores base establecidos previamente y están distribuidos en diferentes categorías y ciudades como Neiva, Yumbo, Villavicencio y Madrid (Cundinamarca).

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En la subasta se ofrecerán distintos bienes que han pasado a disposición de la entidad y la actividad se realizará de manera digital a través de la plataforma El Martillo, administrada por el Banco Popular, mecanismo que permite a cualquier ciudadano registrado participar en la puja por los diferentes lotes disponibles. En este caso, la mayoría de los bienes abre el 2 de julio de 2026 a las 12:00 del día y cierra el 3 de julio de 2026 a las 10:30 de la mañana.

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¿Qué mercancías estarán disponibles en la subasta?

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Lote de automóviles en Madrid (Cundinamarca)

Lote compuesto por 4 vehículos

Tipo: automóviles hatchback

Ejemplo de vehículo: Kia Picanto EKOTAXI + LX modelo 2015

Valor base aproximado: 150 millones de pesos colombianos

Ciudad de ubicación: Madrid

Lote de automóviles en Yumbo

Lote compuesto por 7 vehículos

Incluye modelos como Chevrolet Spark

Tipo: hatchback

Año promedio: 2014

Valor base aproximado: 161 millones de pesos colombianos

Ciudad de ubicación: Yumbo

Motocicletas en Neiva

Lote de 5 motocicletas

Marca principal: KYMCO TWIST

Tipo: sin carrocería

Año aproximado: 2018

Valor base: cerca de 11 millones de pesos

Motocicleta individual en Villavicencio

Marca: Suzuki UR110

Año: 2020

Color: gris y negro

Tipo: sin carrocería

Valor base: alrededor de 2 millones de pesos

Lote de motocicletas en Yumbo

Lote compuesto por 8 motocicletas

Marca: Yamaha BWS 125X

Tipo: sin carrocería

Valor base: cerca de 13 millones de pesos

Semi-remolque en Neiva

Tipo: tanque

Marca: TYR DAKOTA TRD-TS211.6

Año: 2019

Valor base: aproximadamente 99 millones de pesos

Ciudad: Neiva

Remolque en Yumbo

Tipo: tanque

Marca: Industrias Feles

Año: 2012

Valor base: superior a 760 millones de pesos

Ciudad: Yumbo

¿Cómo participar en subastas de El Martillo?

Las personas que deseen intervenir en el proceso deben cumplir una serie de requisitos y seguir el procedimiento establecido por la plataforma.

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1. Registrarse en la plataforma

El primer paso consiste en crear una cuenta en El Martillo, diligenciando los datos personales solicitados por el sistema. Además, es necesario contar con una cuenta bancaria habilitada para efectuar pagos mediante el sistema PSE.



2. Consultar el catálogo de lotes

Antes de ofertar, los usuarios pueden revisar la descripción de cada lote, sus características, ubicación y valor base. Esta etapa resulta fundamental para conocer el estado general de los bienes y determinar cuáles se ajustan a los intereses del comprador.



3. Constituir el depósito

Para poder participar en la puja es obligatorio realizar un depósito virtual a través de los canales autorizados por la plataforma. Este depósito funciona como garantía de seriedad de la oferta presentada.



4. Presentar la oferta

Una vez realizado el depósito, el usuario podrá seleccionar el lote de interés y registrar una propuesta económica. El sistema mostrará automáticamente el incremento mínimo permitido para mejorar la oferta existente.



5. Seguir el desarrollo de la subasta

Durante la jornada, los participantes podrán verificar si su propuesta se encuentra liderando el proceso o si ha sido superada por otro oferente.

La entidad informó que los participantes que no resulten favorecidos en la puja no perderán el dinero consignado como depósito. Los recursos serán reintegrados automáticamente a la cuenta desde la cual se efectuó el pago, mediante los procedimientos establecidos por la plataforma de subastas de El Martillo.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co