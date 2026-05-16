Nuevo plazo para cobrar Renta Ciudadana y Devolución del IVA en 2026: fechas clave

El Departamento de Prosperidad Social anunció la extensión del plazo para el cobro del segundo ciclo de 2026 de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA. La nueva fecha límite para que los hogares beneficiarios reclamen los recursos será el 20 de mayo. La medida busca permitir que un mayor número de familias acceda a los giros programados en este ciclo de transferencias.

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De acuerdo con la información entregada por el Departamento de Prosperidad Social, este ciclo contempla recursos destinados a una amplia base de beneficiarios en todo el territorio nacional. La operación de entrega se desarrolla en distintas fases, con el objetivo de garantizar la cobertura en zonas urbanas y rurales.

En este periodo, la entidad informó que el avance de la entrega de recursos se encuentra en alrededor del 70% de la meta establecida para el ciclo, lo que motivó la ampliación del plazo de cobro.



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¿Hasta cuándo habrá ampliación del plazo para cobrar subsidios?

La decisión de extender el periodo de pago fue confirmada por la dirección del Departamento de Prosperidad Social. Según lo indicado por la entidad, los hogares beneficiarios podrán reclamar los recursos hasta el 20 de mayo de 2026. "Debemos garantizar la cobertura nacional y que estos beneficios lleguen a los hogares que más lo necesitan", explicó el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya.



El segundo ciclo de 2026 contempla una inversión total de 322.013 millones de pesos. Estos recursos están destinados a cubrir a 774.837 hogares en diferentes regiones del país, de acuerdo con la planeación del programa. La distribución de las transferencias se realiza bajo criterios de focalización establecidos por el Gobierno nacional, que priorizan a los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad. Dentro de esta línea, se da preferencia a:



Familias monoparentales con niños menores de seis años.

Hogares con personas con discapacidad que requieran atención constante.

Familias indígenas en situación de pobreza extrema, garantizando su inclusión en los ciclos de transferencia económica.

Este proceso de focalización se basa en la información recopilada al cierre del año anterior, asegurando continuidad y consistencia en la entrega de recursos.



¿Cómo saber si es beneficiario del subsidio?

La primera forma de enterarse si recibe el subsidio es a través de un mensaje de texto. Prosperidad Social envía notificaciones al número registrado, indicando la modalidad de pago, fechas y condiciones para el retiro. Sin embargo, también existe la opción de hacer la consulta directamente:



Ingrese a la página oficial de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Digite su tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento.

El sistema le indicará si tiene un giro asignado y el medio de pago.

Es importante usar únicamente los canales oficiales, ya que intermediarios o enlaces no verificados pueden generar riesgos de fraude.



¿Cómo consultar si tiene un giro pendiente?

Si ya confirmó que es beneficiario, el siguiente paso es verificar si el dinero está disponible para retiro. Esto depende de la entidad encargada del pago.



Consulta en el Banco Agrario

Los hogares que reciben el subsidio a través del Banco Agrario de Colombia pueden revisar si tienen un giro disponible de la siguiente manera:



Ingrese al portal de consultas del banco.

Digite su número de cédula.

Revise si aparece un pago pendiente por cobrar

En caso de tener saldo disponible, podrá retirarlo en oficinas del banco, corresponsales o cajeros automáticos si cuenta con tarjeta.



Consulta en SuperGIROS

Otra opción es verificar el pago mediante SuperGIROS:



Acceda al apartado de consulta de pagos.

Ingrese sus datos personales.

El sistema le mostrará si tiene giros pendientes, no solo de este programa sino de otros subsidios.

Esta plataforma es útil para quienes reciben el dinero mediante giro en efectivo.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co