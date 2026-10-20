Número ganador de La Caribeña Noche: resultados del último sorteo del martes 20 de octubre

Avanza la tercera semana del mes y la dinámica de las apuestas permanentes en Colombia registra un alto nivel de participación. En la oferta nacional de juegos de suerte y azar, La Caribeña Noche se mantiene como una de las marcas más representativas del chance, impulsando un volumen sostenido de tiquetes tanto en los departamentos del litoral Atlántico como en las principales ciudades del interior del país.

Para la jornada de este martes 20 de octubre de 2026, presentamos un reporte centrado en la normativa impositiva que cobija las premiaciones, los protocolos de auditoría en la sala de extracción y la sección reservada para la publicación en vivo de la combinación favorecida.



Criterios tributarios y retención en la fuente

El pago de incentivos económicos derivados del chance en territorio colombiano se rige bajo las disposiciones del Estatuto Tributario y las directrices fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN):



Margen exento de impuestos: Todos aquellos pagos que se mantengan por debajo del umbral de las 48 Unidades de Valor Tributario (UVT) se entregan de forma completa en los puntos de venta habilitados, sin ningún tipo de deducción. Aplicación de Ganancias Ocasionales: Si el monto acumulado del premio supera dicho límite legal, la empresa concesionaria efectúa una retención en la fuente del 20% de manera automática. Estos fondos son transferidos directamente al Estado para financiar la salud pública y el gasto social. Certificación para contribuyentes: En el caso de los premios de alta cuantía, la entidad pagadora expide un certificado de retención que sirve de soporte para la declaración de renta anual del ganador.

Auditoría técnica y transparencia operativa

Para brindar plenas garantías de aleatoriedad y seguridad a los usuarios, la extracción de las balotas para este sorteo del martes 20 de octubre sigue un procedimiento estricto:



Inspección metrológica: Previo a la salida al aire, personal técnico e interventores gubernamentales examinan las baloteras neumáticas y verifican el peso y calibración de cada esfera de juego.

Previo a la salida al aire, personal técnico e interventores gubernamentales examinan las baloteras neumáticas y verifican el peso y calibración de cada esfera de juego. Cierre del sistema en red: Minutos antes de iniciar la transmisión, las empresas comercializadoras ( SuperGiros , Record y aliados) congelan la recepción de apuestas desde terminales físicas y virtuales para blindar la base de datos central.

Minutos antes de iniciar la transmisión, las empresas comercializadoras ( , y aliados) congelan la recepción de apuestas desde terminales físicas y virtuales para blindar la base de datos central. Firmas de conformidad: Concluido el evento, los delegados autorizados firman el acta oficial que convalida el resultado público y autoriza el desembolso de los incentivos a nivel nacional.

Registro oficial de resultados (Martes 20 de Octubre)

A continuación, se dispone el recuadro periodístico donde se incorporará la cifra aprobada por la mesa de control una vez finalice la emisión:



Números ganadores Quinta balota

Aviso editorial: La emisión televisiva de La Caribeña Noche para los días martes se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. (hora colombiana) a través de la señal del Canal Telecaribe y medios digitales. Recomendamos a los lectores refrescar esta nota informativa minutos después de la hora indicada para consultar el número ganador oficial.



Requisitos esenciales para la validez del tiquete

Si su combinación resulta favorecida esta noche, tenga en cuenta los siguientes lineamientos obligatorios para tramitar el cobro ante las redes distribuidoras:



Presentar la tirilla física original , asegurándose de que el código de barras y los datos de serie impresos permanezcan en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras ni arrugas que impidan la lectura electrónica.

, asegurándose de que el código de barras y los datos de serie impresos permanezcan en óptimas condiciones, sin tachaduras, enmendaduras ni arrugas que impidan la lectura electrónica. Aportar el documento de identidad original (Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente), ya que el cobro es un procedimiento estrictamente personal y exclusivo para mayores de edad.

(Cédula de Ciudadanía o Cédula de Extranjería vigente), ya que el cobro es un procedimiento estrictamente personal y exclusivo para mayores de edad. Considerar el término de prescripción legal: los derechos sobre premios de apuestas permanentes vencen al cumplir un (1) año calendario, contado a partir de la fecha de realización del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.