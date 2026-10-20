Embajada Británica busca estudiantes universitarios para sus prácticas en Bogotá: cómo aplicar

La Embajada Británica en Colombia abrió una convocatoria para estudiantes universitarios interesados en realizar sus prácticas profesionales en un entorno relacionado con la diplomacia, la cooperación internacional y las políticas ambientales. La entidad busca incorporar a tres pasantes para apoyar las actividades de su equipo de Economía, Ciencia y Clima (ECS), que trabaja en programas e iniciativas vinculados con la agenda del Reino Unido en el país.

La oportunidad está dirigida a estudiantes de pregrado que cumplan con los requisitos académicos y tengan disponibilidad para completar el periodo de prácticas. Además de participar en la organización de eventos y la elaboración de documentos, las personas seleccionadas podrán apoyar labores de investigación, comunicaciones, administración y seguimiento de proyectos.

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Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los interesados es la remuneración. Según la información publicada en la convocatoria oficial, cada pasante recibirá un estipendio mensual de $1.750.905. Los puestos corresponden a una modalidad de pasantía y estarán ubicados en Bogotá. El plazo para presentar las solicitudes vence el miércoles 28 de octubre de 2026, antes de las 11:55 p. m., hora local. La fecha de inicio prevista es el 22 de febrero de 2027.



¿En qué consiste la convocatoria de prácticas de la Embajada Británica?

Las tres vacantes están vinculadas al equipo de Economía, Ciencia y Clima, encargado de apoyar diferentes iniciativas diplomáticas y programas relacionados con el medioambiente, la naturaleza y el clima. De acuerdo con la descripción del puesto, los pasantes deberán cumplir las siguientes funciones dentro del puesto, cada una con una participación del 20%:



Organización de eventos y reuniones: los pasantes colaborarán en la planificación y realización de encuentros, visitas oficiales y reuniones de trabajo. Entre sus tareas estarán preparar agendas, elaborar actas y resúmenes, gestionar invitaciones y apoyar la coordinación de lugares, presupuestos y servicios de alimentación.

los pasantes colaborarán en la planificación y realización de encuentros, visitas oficiales y reuniones de trabajo. Entre sus tareas estarán preparar agendas, elaborar actas y resúmenes, gestionar invitaciones y apoyar la coordinación de lugares, presupuestos y servicios de alimentación. Comunicaciones internas y externas: deberán contribuir a mantener actualizada la información sobre programas, proyectos e iniciativas de la Embajada. También podrán proponer ideas para divulgar los resultados del trabajo del Reino Unido en Colombia en materia de clima y naturaleza, así como apoyar la difusión de convocatorias, eventos y visitas a través de redes sociales y medios de comunicación.

deberán contribuir a mantener actualizada la información sobre programas, proyectos e iniciativas de la Embajada. También podrán proponer ideas para divulgar los resultados del trabajo del Reino Unido en Colombia en materia de clima y naturaleza, así como apoyar la difusión de convocatorias, eventos y visitas a través de redes sociales y medios de comunicación. Investigación y elaboración de informes: los estudiantes apoyarán la búsqueda y revisión de información sobre políticas y decisiones de los gobiernos de Colombia y Reino Unido, además de novedades internacionales relacionadas con el clima, la naturaleza, la tecnología y la innovación.

los estudiantes apoyarán la búsqueda y revisión de información sobre políticas y decisiones de los gobiernos de Colombia y Reino Unido, además de novedades internacionales relacionadas con el clima, la naturaleza, la tecnología y la innovación. Labores administrativas: otra parte del trabajo estará relacionada con el apoyo a la gestión de presupuestos, proveedores, pagos y otros procedimientos administrativos necesarios para el funcionamiento del equipo.

otra parte del trabajo estará relacionada con el apoyo a la gestión de presupuestos, proveedores, pagos y otros procedimientos administrativos necesarios para el funcionamiento del equipo. Seguimiento de programas y proyectos: los pasantes participarán en actividades vinculadas con iniciativas de clima y naturaleza, incluidas aquellas enmarcadas en el compromiso del Reino Unido con la financiación climática internacional. Asimismo, podrán apoyar reuniones de coordinación, comités y otros eventos de la Embajada.

¿Quiénes pueden postularse a las prácticas?

La Embajada Británica estableció requisitos académicos, de experiencia y de conocimientos que deben cumplir los aspirantes. Entre las condiciones obligatorias se encuentran las siguientes:

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Estar matriculado actualmente en un programa de pregrado de una universidad colombiana.

Cursar una carrera relacionada con Relaciones Internacionales, Negocios Internacionales, Ciencias Políticas, Gobierno y Asuntos Públicos u otras áreas afines.

Tener al menos seis meses disponibles antes de la fecha prevista de graduación, para completar el periodo de prácticas.

Contar con un buen conocimiento de la actualidad nacional e internacional.

Tener interés en la cooperación internacional y en la gestión de programas y proyectos.

Contar con experiencia en la planificación y organización de eventos.

Manejar herramientas de Microsoft 365, especialmente Word y Excel.

Demostrar capacidad para trabajar en equipo, comunicarse con diferentes personas y cumplir con los plazos establecidos.

Tener disponibilidad para realizar las prácticas y cumplir con las condiciones exigidas por la institución.

Contar con estatus legal para vivir y trabajar en Colombia.

La convocatoria precisa, además, que las prácticas deben constituir un requisito para obtener el título universitario. Por esta razón, antes de presentar la solicitud, los estudiantes deben verificar que su programa académico contemple esta modalidad y que sus fechas de graduación sean compatibles con el periodo requerido. Puede consultar los requisitos y postularse a través del portal oficial de vacantes de la Embajada Británica en Colombia.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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