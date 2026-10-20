Sinuano Noche hoy: estos son los resultados del martes 20 de octubre de 2026

Los resultados de El Sinuano Noche ya fueron publicados este martes 20 de octubre de 2026, uno de los sorteos de chance más consultados por los apostadores en Colombia. Este juego se realiza todos los días y cuenta con una amplia participación de jugadores que buscan acertar las cifras ganadoras mediante distintas modalidades de apuesta. El sorteo nocturno de Sinuano se juega de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, mientras que los domingos y festivos se realiza a las 8:30 p. m.



Resultado de Sinuano Noche del 20 de octubre de 2026

Número ganador: 3247

Quinta cifra: 8

El Sinuano es uno de los juegos de azar más reconocidos del país y forma parte de la oferta de chances que diariamente atrae la atención de miles de apostadores, especialmente en la región Caribe. Su dinámica permite realizar apuestas sobre números de una, dos, tres o cuatro cifras, con diferentes modalidades y premios según la cantidad de aciertos obtenidos. Los jugadores pueden participar mediante apuestas directas o combinadas. En la modalidad directa es necesario acertar las cifras en el mismo orden en que aparecen en el sorteo, mientras que en las apuestas combinadas el orden puede variar dependiendo del tipo de juego escogido.

Uno de los principales atractivos del chance es la posibilidad de obtener premios significativos con apuestas de bajo valor. De acuerdo con los planes de premios divulgados para este tipo de juegos, acertar las cuatro cifras en la modalidad plena puede llegar a pagar hasta 4.500 veces el valor apostado. También existen premios para quienes aciertan una, dos o tres cifras, de acuerdo con las reglas establecidas para cada modalidad.

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La mecánica de El Sinuano es similar a la de otros chances populares del país. Los participantes escogen un número y deciden cuánto dinero desean apostar. Si el número coincide con el resultado ganador, reciben un premio proporcional al valor jugado y a la modalidad seleccionada. El sorteo nocturno suele concentrar una gran cantidad de consultas debido a que cierra la jornada diaria de resultados de chance en Colombia. Por esa razón, miles de usuarios buscan cada noche las cifras ganadoras para verificar sus apuestas y conocer si obtuvieron algún premio.



Además del sorteo nocturno, El Sinuano cuenta con una edición diurna que se realiza todos los días a las 2:30 de la tarde. Esta programación permite que los jugadores tengan dos oportunidades diarias para participar en el juego y consultar resultados. Los expertos recomiendan a los apostadores verificar siempre los números ganadores a través de los canales oficiales y conservar los comprobantes de juego en caso de resultar favorecidos. Asimismo, es importante revisar las condiciones de pago y los tiempos establecidos para reclamar los premios.



Con el resultado de este martes 20 de octubre de 2026, El Sinuano Noche completa una nueva jornada de sorteos dentro del calendario diario de chances en Colombia. Los jugadores ya esperan la próxima edición del juego, que volverá a realizarse en su horario habitual para seguir ofreciendo oportunidades de ganar a quienes participan con sus números favoritos.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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