Resultado del Super Astro Luna del 20 de octubre de 2026: conozca el número y signo ganador de hoy.

El emblemático juego del Super Astro Luna llevó a cabo una nueva edición de su sorteo este martes 20 de octubre, repartiendo atractivos montos monetarios entre los participantes que acertaron las cifras y el elemento zodiacal asignado. A continuación, se detalla el consolidado oficial de los resultados con el propósito de que los usuarios verifiquen su boleto de apuesta.

¿Qué número cayó en el Super Astro Luna el 20 de octubre de 2026?

Esta modalidad de chance, que combina el azar de las cifras tradicionales con la astrología, convoca diariamente a miles de colombianos interesados en alcanzar alguno de sus niveles de premiación. Los operadores autorizados comunicaron la siguiente combinación para el primer premio del sorteo de esta tarde:



Número ganador :

: Signo Zodiacal:

Quienes hayan adquirido sus comprobantes en los canales de venta legalizados dentro del territorio nacional deben cotejar minuciosamente los dígitos e imprevistos del billete frente al reporte verificado por los administradores del juego.

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¿Cómo consultar los resultados oficiales del Super Astro Luna?

Con el objetivo de garantizar la fiabilidad del proceso, el seguimiento de la jornada debe realizarse exclusivamente a través de los canales institucionales y redes habilitadas. Al ser un sorteo vigilado por los entes gubernamentales colombianos, el Super Astro Luna emite sus boletines informativos de manera inmediata tras finalizar la extracción de las balotas.



Es indispensable mantener el tiquete físico en perfecto estado de conservación, evitando dobleces severos, manchas, tachaduras o roturas, debido a que este documento impreso representa el título valor e instrumento legal indispensable al momento de tramitar el cobro de los incentivos. La ciudadanía puede aproximarse a los puntos de venta de la red de chance autorizada o ingresar a los portales web oficiales para certificar la vigencia y autenticidad del boleto antes de proceder con las gestiones de pago.

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Requisitos y pasos para reclamar un premio en Colombia

Si la totalidad de las cifras jugadas coincide con la combinación sorteada y el signo zodiacal de la jornada, la persona agraciada debe agotar una serie de procedimientos fijados por el ordenamiento legal vigente:



Presentación del tiquete original: Acudir al punto de atención presencial autorizado con el boleto físico sin enmendaduras.

Acudir al punto de atención presencial autorizado con el boleto físico sin enmendaduras. Identificación personal: Exhibir la cédula de ciudadanía original en formato físico junto con una fotocopia legible por ambas caras.

Exhibir la cédula de ciudadanía original en formato físico junto con una fotocopia legible por ambas caras. Formularios de control: Completar los documentos suministrados por la red de pagos en materia de prevención de lavado de activos e identificación de beneficiarios.

Completar los documentos suministrados por la red de pagos en materia de prevención de lavado de activos e identificación de beneficiarios. Validación en el sistema central: El personal del centro de atención procederá a escanear el código de barras y corroborar los datos de seguridad en la plataforma electrónica del operador.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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