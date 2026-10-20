Lotería de la Cruz Roja y Lotería del Huila hoy: resultados premio mayor del 20 de octubre de 2026

Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja y la Lotería del Huila se realizaron este martes 20 de octubre de 2026, consolidándose como dos de las loterías tradicionales que cada semana atraen la atención de miles de apostadores en Colombia. Ambas entregan millonarios premios mayores y una amplia bolsa de premios secos distribuidos entre los participantes. La jornada de este martes estuvo marcada por los sorteos 3176 de la Cruz Roja y 4778 del Huila, realizados en sus horarios habituales y transmitidos a través de los canales oficiales de cada lotería.



Resultado de la Lotería de la Cruz Roja del 20 de octubre de 2026

La Lotería de la Cruz Roja celebró este martes su sorteo número 3176, uno de los juegos de azar más reconocidos del país. Este sorteo se lleva a cabo semanalmente y se caracteriza por entregar un millonario premio mayor, además de múltiples premios secos para sus apostadores. Estos son los resultados:



Número ganador:

Número de serie:

De acuerdo con la información oficial disponible, el plan de premios de esta lotería contempla un premio mayor de miles de millones de pesos y una serie de premios secos distribuidos en diferentes categorías económicas. Entre ellos figuran secos de 200 millones, 100 millones, 50 millones, 30 millones, 20 millones y 10 millones de pesos. La lotería realiza sus sorteos cada martes y se ha consolidado como una de las más tradicionales en Colombia. Los participantes pueden adquirir billetes completos o fracciones autorizadas y verificar posteriormente los resultados para determinar si resultaron favorecidos con alguno de los premios entregados por la entidad.

Cabe recordar que en el sorteo anterior, correspondiente al número 3175, el premio mayor había recaído en el número 7623 de la serie 160, según registros divulgados por portales especializados en resultados de loterías.



Resultado de la Lotería del Huila del 20 de octubre de 2026

La atención de los apostadores también estuvo puesta en la Lotería del Huila, que este martes realizó el sorteo número 4778. Este juego ofrece un premio mayor de 2.000 millones de pesos y varios premios secos con serie distribuidos entre los ganadores. Estos fueron los resultados de la noche de hoy:



Número ganador:

Número de serie:

Según la información suministrada por la propia lotería, el plan de premios incluye un seco de 100 millones de pesos, un seco de 60 millones, diez secos de 20 millones y quince secos de 10 millones de pesos. La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes y mantiene una fuerte presencia entre los jugadores que buscan premios millonarios. Además del premio mayor, la estructura de secos ofrece múltiples oportunidades para quienes participan en cada jornada semanal. Los sorteos son transmitidos por televisión y plataformas digitales oficiales, permitiendo que los apostadores puedan seguir en tiempo real la selección de los números ganadores y verificar posteriormente sus billetes.



Dos de las loterías más tradicionales del país

Tanto la Lotería de la Cruz Roja como la Lotería del Huila forman parte de los sorteos más consultados por los colombianos cada semana. Sus premios mayores, junto con los secos complementarios, convierten a ambas entidades en referentes dentro del sector de juegos de suerte y azar. Para este 20 de octubre de 2026 quedaron programados los sorteos 3176 y 4778, respectivamente. Sin embargo, al momento de la consulta de las fuentes disponibles, los números ganadores del premio mayor continuaban reportados como pendientes de confirmación en los canales informativos revisados. Los participantes deberán verificar los canales oficiales de cada lotería para consultar la combinación definitiva del premio mayor y confirmar si cuentan con alguno de los números favorecidos durante la jornada de este martes.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL