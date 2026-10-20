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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué número cayó en la Lotería del Huila? Resultados del último sorteo del martes 20 de octubre

¿Qué número cayó en la Lotería del Huila? Resultados del último sorteo del martes 20 de octubre

La fracción individual del tiquete tiene un precio fijado de $4.000, mientras que el billete entero equivale a $12.000.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de oct, 2026
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Lotería del Huila

Las autoridades de vigilancia junto a la mesa técnica de la Lotería del Huila adelantan la verificación del sistema de extracción de balotas en vivo. La combinación oficial ganadora se integrará a continuación:

Resultados de la Lotería del Huila - Martes 20 de octubre

Número ganador8 - 8 - 5 - 2
Serie006

Nota de redacción: Esta casilla se actualizará automáticamente a partir de las 11:00 p.m., inmediatamente después de que el cuerpo de delegados expida el acta de juzgamiento del sorteo.

Análisis del plan de premios: estructura de ganancias

La bolsa comercial disponible para los apostadores colombianos en cada jornada ordinaria no se limita a su premio mayor gordo. El abanico de distribución se diversifica a través de las siguientes categorías de recompensa monetaria:

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  • Gran Premio Mayor: $2.000.000.000 de pesos al billete completo acertado en número y serie.
  • Premios Secos Directos: Incluyen desembolsos principales de $100 y $60 millones de pesos, seguidos por escalafones de $20 millones (10 premios) y $10 millones de pesos (15 premios).
  • Categorías Espejo ('El Súper Opita' y 'Gana Fijo'): Retribuciones financieras a quienes logren acertar las cuatro cifras principales del sorteo sin importar la coincidencia en la serie.
  • Bolsa de Aproximaciones: Pagos escalonados por coincidencia con el número anterior o posterior al mayor (con la misma serie), así como aciertos en las tres primeras cifras, las dos últimas o el último dígito.

Detalles comercialización y emisión

  • Valor Comercial: La fracción individual del tiquete tiene un precio fijado de $4.000 COP, mientras que el billete entero —integrado por tres fracciones— equivale a $12.000 COP.
  • Canales Autorizados: Los compradores pueden adquirir su combinación en puntos fijos habilitados (tales como Paga Todo, GanaGana, SuSuerte), con su vendedor tradicional de confianza o en distribuidores digitales oficiales.
  • Transmisión de Resultados: La extracción de números se emite en directo todos los martes a las 11:00 p.m. a través del canal regional NTV y mediante retransmisión en las páginas institucionales de la entidad.

Hoja de ruta para teclamar un billete afortunado

Frente al escenario de resultar ganador en la fecha de hoy, la normatividad fiscal y comercial vigente impone un trámite obligatorio:

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  1. Protección del Título Valor: El boleto es un documento al portador. Manténgalo limpio, sin dobladuras extremas, firmas sobrepuestas ni roturas, ya que cualquier alteración invalida su cobro legal.
  2. Cobro de Recompensas Menores: Cualquier saldo derivado de aproximaciones o secos menores que no exceda las cuantías reguladas por la entidad puede cobrarse directamente en la red de ventas o con el lotero distribuidor.

  3. Gestión de Premios Principales: Para cobrar el Premio Mayor o Secos de alta denominación, el titular debe acudir a las instalaciones de la Lotería del Huila o sus agencias autorizadas presentando:

    • Billete o fracción física original debidamente diligenciada al respaldo.
    • Documento de Identidad original.
    • Copia legible del RUT (Registro Único Tributario) expedido por la DIAN.
    • Certificación bancaria para el desembolso por transferencia electrónica.
  4. Impacto Tributario: Por disposición del Estatuto Tributario, todo premio que sobrepase las 48 UVT está gravado con el 20% por concepto de Impuesto a las Ganancias Ocasionales.
  5. Vencimiento de Términos: El derecho a cobrar el dinero caduca a los 365 días calendario posteriores a la fecha del sorteo. Vencido ese lapso, los recursos se destinan íntegramente a financiar la salud pública del Estado.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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