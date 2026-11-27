Los apostadores de la región Caribe y de todo el territorio nacional siguen de cerca una nueva edición del sorteo Caribeña Día, uno de los juegos de azar tipo chance más consultados en Colombia. Conozca el número ganador de este viernes 27 de noviembre de 2026 y las recomendaciones oficiales para verificar los tiquetes y reclamar premios.



¿Qué número cayó en Caribeña Día hoy 27 de noviembre?

El sorteo diario de este juego de azar se realiza a las 2:30 p. m., momento en el cual se conocen las balotas oficiales que determinan la combinación ganadora de la jornada. Una vez concluye la transmisión y el proceso de validación ante las autoridades competentes, los resultados oficiales son publicados para consulta pública.



Número ganador: Pendiente

Pendiente La "Quinta" cifra: Pendiente

Resultados completos del chance Caribeña Día y verificación de tiquetes

Para comprobar si un formulario resultó favorecido en el sorteo de este viernes, los jugadores deben revisar con detenimiento las cifras impresas en el comprobante físico o electrónico emitido por la red comercial autorizada. La coincidencia exacta con las cuatro cifras principales, o con las modalidades de tres cifras, dos cifras, una cifra y la quinta balota, define el valor del premio según el plan de pagos vigente al momento de realizar la apuesta.

Es indispensable conservar el tiquete en buen estado, sin enmendaduras, tachones ni daños físicos que impidan la lectura del código de seguridad y los datos del sorteo. En el caso de las apuestas realizadas a través de plataformas digitales autorizadas, el sistema registra automáticamente la jugada y notifica el acierto en la cuenta del usuario registrado.



¿Qué hacer en caso de ganar el sorteo Caribeña Día?

Cuando un apostador confirma que su número coincide con el resultado oficial del día, el procedimiento para hacer efectivo el premio depende del monto obtenido y de los topes establecidos por cada operador comercial:



Premios de menor cuantía: Pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red donde se adquirió el tiquete, presentando el documento de identidad original y el comprobante ganador.

Pueden reclamarse directamente en los puntos de venta autorizados de la red donde se adquirió el tiquete, presentando el documento de identidad original y el comprobante ganador. Premios de mayor cuantía: Deben tramitarse en las oficinas principales de la empresa operadora del chance en cada departamento. Para este proceso se exige la cédula de ciudadanía original, el formulario original en perfecto estado y el diligenciamiento de los formatos de control y validación exigidos por la normativa financiera vigente.

De acuerdo con la legislación colombiana sobre juegos de suerte y azar, el derecho al cobro de los premios prescribe al cumplirse un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Por esta razón, se recomienda gestionar el reclamo dentro de los plazos legales establecidos.



Retenciones de ley por ganancias ocasionales en Colombia

Los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y juegos de chance en Colombia están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en materia de ganancias ocasionales. Cuando el valor del premio supera la base mínima establecida en Unidades de Valor Tributario (UVT) por el Estatuto Tributario Nacional, el operador autorizado aplica de manera automática una retención en la fuente equivalente al 20 % sobre el monto ganado.

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Adicionalmente, sobre el valor resultante puede aplicarse el gravamen a los movimientos financieros (4x1.000) al momento del desembolso mediante transferencia bancaria o cheque, según corresponda. El ganador recibe el valor neto descontados estos conceptos legales y puede solicitar el certificado de retención correspondiente para efectos de su declaración de renta.



Importancia de jugar legal y consultar canales oficiales de Coljuegos

Las autoridades nacionales reiteran el llamado a los ciudadanos para que realicen sus apuestas exclusivamente en puntos físicos y portales web que cuenten con autorización vigente de Coljuegos, la entidad encargada de administrar y vigilar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar en Colombia.



Apostar en redes legales garantiza la transparencia de cada sorteo, el respaldo financiero para el pago oportuno de los premios y la seguridad de los datos personales del jugador. Además, los recursos recaudados por concepto de derechos de explotación de los juegos legales son transferidos directamente al sistema de salud pública del país, financiando la atención de millones de colombianos. Ante cualquier duda sobre la legalidad de un operador o un punto de venta, los usuarios pueden verificar el listado oficial de concesionarios habilitados en el portal institucional de Coljuegos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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