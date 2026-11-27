Los apostadores en Colombia siguen de cerca el sorteo de El Sinuano Día de este viernes 27 de noviembre de 2026, uno de los juegos de chance con mayor acogida en la región Caribe y el resto del país. Conozca los detalles de la jornada y las recomendaciones oficiales para verificar y reclamar premios de manera segura.



¿Qué número cayó en El Sinuano Día hoy 27 de noviembre?

De acuerdo con la transmisión oficial programada en su horario habitual de las 2:30 de la tarde, los resultados correspondientes al sorteo de El Sinuano Día de este viernes 27 de noviembre de 2026 se detallan a continuación:



Números ganadores: Pendiente

Pendiente La “Quinta” cifra: Pendiente

Las autoridades del juego y los operadores autorizados recomiendan a los participantes conservar el tiquete original en perfecto estado y cotejar las cifras únicamente a través de los canales oficiales dispuestos por la entidad operadora.



¿Cómo se juega el chance Sinuano Día y cuáles son sus modalidades?

El chance es una modalidad de juego de suerte y azar en la que el apostador selecciona un número de hasta cuatro cifras y determina el valor de su apuesta. En el caso de El Sinuano Día, el sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., permitiendo a los usuarios participar bajo distintas modalidades de acierto que definen el plan de premios.

Entre las opciones habilitadas en los puntos de venta autorizados se encuentran el acierto directo a cuatro cifras en el orden exacto, el combinado de cuatro cifras, el acierto a tres cifras directo o combinado, así como las modalidades de dos cifras y una cifra, además de la opción adicional con La “Quinta” cifra. El valor del pago depende directamente de la modalidad escogida al momento de realizar la transacción y del monto apostado por el jugador.



Recomendaciones para verificar y reclamar premios en Colombia

Quienes resulten favorecidos en los sorteos de El Sinuano Día deben seguir un protocolo establecido por los operadores de juegos de suerte y azar para hacer efectivo el cobro de su dinero. En primer lugar, es indispensable presentar el comprobante físico o digital original emitido por el punto de venta autorizado, sin tachaduras, enmendaduras ni daños que impidan leer el código de seguridad y los datos del sorteo.

Publicidad

Asimismo, el ganador debe presentar su documento de identidad original vigente, como la cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, según corresponda. Cuando los premios superan ciertos montos establecidos por la normativa financiera y de control, el pago se realiza directamente en las oficinas principales del operador regional correspondiente y no en los puntos de venta minoristas, con el fin de garantizar la seguridad de la transacción y el cumplimiento de los controles de prevención de lavado de activos.



De acuerdo con la legislación colombiana vigente en materia de juegos de suerte y azar, el derecho al cobro de los premios prescribe transcurrido un año contado a partir de la fecha de realización del sorteo. Por ello, las entidades de control aconsejan gestionar el trámite dentro de los plazos estipulados.



Impuestos y retenciones aplicables a los ganadores

En Colombia, los premios obtenidos en loterías, rifas, apuestas y similares están sujetos al impuesto por concepto de ganancias ocasionales, conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional. Esta retención en la fuente aplica cuando el valor del premio supera la base mínima definida en Unidades de Valor Tributario (UVT) para cada vigencia fiscal.



Cuando el monto ganado excede dicho umbral, el operador autorizado aplica una retención del 20 % sobre el valor total del premio antes de efectuar el desembolso al beneficiario. Adicionalmente, en los casos que correspondan según la normativa bancaria, pueden aplicarse descuentos asociados al Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). Los jugadores pueden consultar el detalle exacto de los descuentos en los puntos de atención oficiales al momento de validar su tiquete.



Importancia de apostar en operadores autorizados por Coljuegos

El sector de juegos de suerte y azar en Colombia está regulado y vigilado por Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia de los sorteos y proteger los derechos de los consumidores. Participar en El Sinuano Día a través de redes comerciales debidamente autorizadas asegura que el respaldo financiero para el pago de premios esté garantizado y que el sorteo cuente con la supervisión de delegados competentes.

Publicidad

Además de brindar seguridad jurídica al apostador, las apuestas realizadas en establecimientos legales generan recursos que son transferidos directamente al sistema de salud pública de los departamentos y municipios del país. Por esta razón, las autoridades reiteran el llamado a verificar que el punto de venta cuente con los sellos de autorización visibles y a evitar plataformas o intermediarios no regulados.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

Publicidad