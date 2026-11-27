Llegó el esperado Black Friday, una de las fechas que muchos consumidores aprovechan para adelantar compras de fin de año, pero también para planear vacaciones y buscar tiquetes aéreos a menor precio. En Colombia, varias aerolíneas se sumaron a la jornada con descuentos en vuelos nacionales e internacionales, tarifas especiales y promociones que permiten programar viajes para los próximos meses.

Aunque las ofertas no tienen las mismas condiciones, algunas permiten viajar desde diciembre de 2026 y otras se extienden hasta mediados o incluso agosto de 2027. Las fechas de compra, los destinos incluidos y los precios varían según la compañía, por lo que es importante revisar la vigencia de cada promoción antes de reservar.



¿Qué aerolíneas tienen descuentos en tiquetes por Black Friday?

LATAM

LATAM Airlines mantiene hasta este 27 de noviembre su campaña de Black Friday con descuentos de hasta 63% en rutas seleccionadas. La promoción contempla vuelos nacionales desde $68.830 por trayecto, como es el caso de la conexión Medellín-Cali. También aparecen tiquetes desde $70.180 en la ruta Cali-Medellín y desde $90.700 entre Bogotá y San Andrés.

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Para quienes buscan viajar fuera del país, la compañía ofrece vuelos desde Bogotá hacia Quito desde US$169 y Caracas desde US$200. La campaña también contempla ofertas en cabina Premium LATAM y productos turísticos, como hoteles, paquetes y alquiler de vehículos. Las compras pueden realizarse a través de su página web, aplicación y agencias de viajes.



Avianca

Avianca también habilitó sus Black Days hasta este 27 de noviembre, con promociones para vuelos nacionales e internacionales. Los tiquetes adquiridos durante la campaña permitirán viajar hasta el 30 de junio de 2027. Entre las opciones nacionales reportadas desde Medellín se encuentran vuelos de ida y regreso hacia Cali desde $138.060, Bogotá desde $162.640, Barranquilla desde $137.820 y Montería desde $205.580. En cuanto a los destinos internacionales, hay alternativas desde Medellín hacia San José de Costa Rica, Quito y Ciudad de Panamá; también en viajes de ida y regreso. Los precios dependen de las fechas seleccionadas y de los cupos disponibles en cada ruta.



Wingo

Wingo mantiene su campaña BlackFly hasta el próximo 29 de noviembre, con tarifas especiales para vuelos nacionales e internacionales. La promoción permite comprar tiquetes hasta el domingo y viajar entre enero y agosto de 2027. En su página oficial aparecen vuelos desde Bogotá hacia Medellín desde $59.900 por trayecto. También hay opciones desde Medellín hacia Bogotá desde $61.000 y desde Cali hacia Bogotá desde $61.900.



En las conexiones internacionales, la aerolínea también tiene tarifas promocionales para destinos como Panamá y otros puntos del Caribe y Centroamérica. Los valores publicados corresponden a vuelos de solo ida en tarifa económica y pueden cambiar según la disponibilidad.



Clic

La aerolínea Clic anunció descuentos de hasta 30% en tiquetes para diferentes destinos nacionales. La promoción estará disponible durante tres días y permitirá viajar entre las conexiones incluidas, entre las cuales se encuentran vuelos desde Medellín hacia Bucaramanga, Tolú-Coveñas, Bogotá, Cali, Montería, Villavicencio, Nuquí, Apartadó, Ibagué y Quibdó.



También hay rutas desde Bogotá hacia Neiva, Pitalito, Florencia, Saravena, Manizales, Popayán, San José del Guaviare, Puerto Asís, Arauca, Barrancabermeja, Tumaco y Yopal. Los descuentos aplican a trayectos seleccionados y los viajeros deben consultar las condiciones de cada ruta antes de completar la compra.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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