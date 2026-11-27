La propuesta del Gobierno Nacional busca recaudar 44 billones de pesos para sanear las finanzas públicas. El economista y exministro Mauricio Santa María advierte que el fuerte incremento de impuestos a los licores impulsará el contrabando, la adulteración y la pérdida de ingresos destinados a la salud departamental.

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El debate en torno a la Ley de Rescate Fiscal avanza en el Congreso debido a la necesidad de estabilizar las finanzas públicas, que registran un déficit de 180 billones de pesos (casi 9 puntos del PIB). Uno de los aspectos de mayor discusión en el proyecto es el aumento propuesto a los tributos sobre los licores, vinos y aperitivos.



En entrevista en Noticias Caracol, el economista y exministro de Salud, Mauricio Santa María, señaló que los licores en Colombia ya soportan cargas tributarias entre las más altas de Latinoamérica y el mundo. La reforma planteada aplicaría tres modificaciones tributarias simultáneas:



Los impuestos que pagan los licores

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En la actualidad, los licores pagan tres impuestos, uno de ellos es el Ad Valorem (sobre el precio), que en la actualidad está en 25 por ciento sobre el precio y se incrementaría al 35 por ciento. Además, hay un impuesto específico por el contenido de alcohol. Santa María indicó que cada grado de alcohol paga 360 pesos hoy y pasaría a 750 pesos; es decir, se pagaría el doble.

Otro de los efectos sería la cuadruplicación del IVA. En la actualidad se aplica una tarifa preferencial de IVA del 5 por ciento y, con el cambio propuesto, el Gobierno busca eliminar esa tarifa e integrar estas bebidas a la tarifa general del 19 por ciento.

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El impacto estimado en los precios al consumidor

Como consecuencia de este paquete de impuestos, el economista señala que se prevé que el precio final de los licores al consumidor aumente entre un 30 % y un 50 %.



Aguardiente: pasaría de costar $40.000 a $70.000.

Vino estándar: subiría de $70.000 a $120.000.

Santa María expuso que estos cambios en los impuestos para los licores tendrían otros efectos, como una posible estimulación de la producción de licor adulterado en alambiques clandestinos, una práctica que puede provocar secuelas graves de salud como ceguera o la muerte.

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Para el experto, para lograr el ajuste fiscal sin desbordar los precios ni poner en riesgo la salud pública, propone aplicar el alza del IVA al 19 % de forma escalonada:



2027: Elevar el IVA al 10 %.

2028: Subirlo al 15 %.

2029: Alcanzar el 19 %.

Esta gradualidad permitiría un recaudo sostenido para la Nación sin asfixiar la industria ni desviar a los consumidores hacia el mercado ilegal.

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