Este martes 17 de noviembre se realiza un nuevo sorteo de Caribeña Noche, uno de los juegos de chance que se llevan a cabo diariamente en Colombia. Los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota, información que les permitirá verificar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta.



¿Cómo se juega Caribeña Noche?

Caribeña Noche es una modalidad de chance en la que los participantes pueden realizar apuestas con diferentes cantidades de cifras, de acuerdo con las opciones disponibles en los puntos de venta autorizados.

El jugador selecciona el número con el que desea participar y define el valor de su apuesta. Las posibilidades de premio dependen de la modalidad elegida y de los aciertos obtenidos frente al resultado del sorteo.

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Por eso, antes de realizar una apuesta, es importante consultar las condiciones y el plan de premios vigente con el operador autorizado.



Horarios de La Caribeña

Caribeña Día: todos los días a las 2:30 p.m.

todos los días a las 2:30 p.m. Caribeña Noche: de lunes a sábado a las 10:30 p.m. (domingos y festivos): 8:30 p.m.

Resultado de Caribeña Noche hoy, 17 de noviembre

Número ganador: pendiente.

pendiente. Quinta balota: pendiente.

Los jugadores deben verificar el resultado con el comprobante de su apuesta y consultar los canales autorizados para confirmar si obtuvieron algún premio.



¿Qué cayó en el último sorteo de Caribeña Noche?

El resultado más reciente disponible corresponde al lunes 16 de noviembre de 2026. En esa jornada, el número ganador fue el 0135 y la quinta balota fue el 9.



Este resultado sirve como referencia para quienes desean revisar los sorteos anteriores, aunque cada jornada es independiente y los números de días pasados no permiten anticipar los resultados siguientes.

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¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Quienes obtengan un resultado ganador deben conservar el comprobante original de la apuesta, pues este es necesario para verificar la jugada y adelantar el proceso de reclamación.

El procedimiento y los documentos requeridos pueden depender del valor del premio y de las condiciones establecidas por el operador. Por esta razón, se recomienda acudir a un punto de venta autorizado o consultar directamente los canales de atención correspondientes antes de iniciar el trámite.

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Recuerde verificar los resultados por medios autorizados y jugar de manera responsable. La participación en juegos de suerte y azar está permitida únicamente para mayores de edad.

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