Cientos de familias colombianas que ya cuentan con créditos de vivienda aprobados podrían ver avances en sus procesos durante las próximas semanas. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y la Superintendencia de Notariado y Registro anunciaron un plan de choque para agilizar 338 casos que actualmente se encuentran represados y que representan desembolsos cercanos a los $48.000 millones.

La medida busca resolver retrasos asociados a trámites y procesos de legalización que han impedido que los recursos lleguen a los beneficiarios, pese a que los créditos ya habían superado otras etapas del proceso. De acuerdo con la información entregada por ambas entidades, la estrategia contempla la creación de una mesa técnica especializada y la implementación de medidas de contingencia para acelerar la atención de los casos pendientes.

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Según explicó el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Marco Acosta Rico, el objetivo es eliminar los cuellos de botella que actualmente frenan los desembolsos y permitir que las familias accedan efectivamente a los recursos destinados para adquirir vivienda. Por su parte, el superintendente de Notariado y Registro, Joaquín José Méndez Llach, manifestó la disposición de la entidad para colaborar en la agilización de los trámites relacionados con su competencia y contribuir a que más colombianos logren concretar la compra de vivienda propia.



¿Por qué se retrasan algunos desembolsos de vivienda?

Aunque una persona obtenga la aprobación de un crédito hipotecario, todavía debe cumplir varios requisitos antes de que se entregue el dinero. Entre ellos se encuentran la revisión de documentos, estudios jurídicos, validación de escrituras, registros ante notarías y oficinas de instrumentos públicos, así como otros trámites que forman parte del proceso de legalización. Es precisamente en esta etapa donde pueden surgir retrasos que terminan afectando la entrega de recursos, la firma de documentos o incluso la fecha de entrega de un inmueble. La mesa técnica anunciada por las entidades tendrá como función revisar de manera individual los expedientes priorizados hasta lograr que los desembolsos se materialicen.



El Fondo Nacional del Ahorro es una entidad financiera pública que administra cesantías y ahorro voluntario de millones de colombianos para facilitar el acceso a créditos de vivienda y educación. Actualmente, la afiliación puede realizarse mediante el traslado de cesantías o a través del denominado Ahorro Voluntario Contractual (AVC), una modalidad que permite vincularse incluso a trabajadores independientes que no cuentan con cesantías administradas por un empleador. Según la entidad, los afiliados pueden realizar el proceso de vinculación de forma virtual o presencial en los puntos de atención habilitados en el país.



¿Cuánto presta el FNA para comprar vivienda?

Uno de los aspectos que más interés genera entre los compradores es el porcentaje de financiación que ofrece la entidad. En sus líneas tradicionales para compra de vivienda nueva, el FNA informa que financia hasta el 90 % del valor comercial de inmuebles VIP, VIS y No VIS. Además, ofrece plazos que pueden llegar hasta 30 años en UVR o hasta 20 años en pesos. La entidad señala también que algunos programas especiales permiten una financiación de hasta el 100 % del valor de la vivienda, especialmente en determinadas condiciones relacionadas con vivienda de interés social y primera vivienda. Otra característica es que el monto aprobado depende de factores como la capacidad de pago, los ingresos y el perfil financiero del solicitante. En algunos casos, los créditos pueden alcanzar montos de hasta 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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