Miles de apostadores en Bogotá y Cundinamarca estuvieron atentos este martes 17 de noviembre de 2026 al sorteo de Dorado Noche, una de las modalidades de chance más consultadas del país por quienes buscan probar suerte con números de cuatro cifras y la tradicional Quinta. El juego hace parte de la familia de sorteos de Lotería de Bogotá y es operado por GELSA a través de la red comercial Paga Todo.



Resultado de Dorado Noche del 17 de noviembre de 2026

Estos son los resultados correspondientes al sorteo de este martes:



Número ganador: 3072

La Quinta: 8

Los jugadores deben revisar cuidadosamente su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio, ya que las ganancias dependen tanto del número acertado como de la modalidad de apuesta seleccionada al momento de realizar el juego.

El Dorado Noche es uno de los sorteos más populares dentro del chance El Dorado. Su mecánica consiste en seleccionar un número entre 0000 y 9999 y apostar a que coincida total o parcialmente con la combinación ganadora que resulta favorecida durante el sorteo oficial. Una de las características que distingue a este juego es la presencia de La Quinta, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y que forma parte de algunas modalidades de apuesta utilizadas por los jugadores. Junto con Dorado Mañana y Dorado Tarde, este sorteo integra la familia El Dorado, una de las más reconocidas por los aficionados a las apuestas permanentes en Bogotá y municipios cercanos.



Cómo se juega Dorado Noche

Para participar, el apostador debe elegir un número de cuatro cifras y definir la modalidad con la que desea jugar. Dependiendo de esa elección, podrá ganar acertando una parte o la totalidad de la combinación favorecida. Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo: exige acertar el número completo en el mismo orden del sorteo.

Cuatro cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: premia las tres últimas cifras sin importar la posición.

Dos cifras o pata: requiere acertar los dos últimos números.

Una cifra o uña: paga al acertar únicamente el último dígito.

Cuánto paga Dorado Noche

El valor del premio depende de la modalidad elegida y del dinero apostado. De acuerdo con el plan de premios divulgado para este juego, las principales referencias de pago son las siguientes:



Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: 208 veces lo jugado.

Tres cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres cifras combinado: 83 veces lo apostado.

Dos cifras o pata: 50 veces la apuesta.

Una cifra o uña: cinco veces el valor jugado.

Durante 2026, Dorado Noche amplió su frecuencia y comenzó a realizar sorteos todos los días de la semana, una decisión que permitió aumentar las oportunidades de participación para los apostadores. Actualmente, el juego se realiza en horario nocturno. De lunes a viernes suele sortearse después de las 10:00 p. m., mientras que los sábados se efectúa hacia las 10:15 p. m. Los domingos y festivos el horario se adelanta para desarrollarse en la franja de las 7:25 p. m. aproximadamente.

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Con una combinación ganadora de cuatro cifras, la posibilidad de jugar con La Quinta y diferentes modalidades de apuesta, Dorado Noche continúa siendo uno de los chances más seguidos por los jugadores de Bogotá y Cundinamarca, quienes cada día consultan los resultados para comprobar si la suerte estuvo de su lado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL