Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 6 de julio de 2026: números ganadores

El Chontico Día realiza este lunes 6 de julio de 2026 una nueva jornada de sorteo, correspondiente a una de las modalidades de chance con mayor frecuencia en Colombia. Como ocurre diariamente, una vez finaliza la extracción oficial, el operador publica la combinación ganadora para que quienes adquirieron su tiquete puedan verificar de forma rápida si el número registrado coincide con el resultado de la jornada.

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Este sorteo se desarrolla bajo los procedimientos establecidos para los juegos de suerte y azar en el país, con mecanismos de control que buscan garantizar la transparencia durante la extracción de las balotas y la divulgación de los resultados oficiales. Posteriormente, la información es difundida a través de las plataformas autorizadas para facilitar la consulta del público.

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Las autoridades también recuerdan la importancia de conservar el comprobante de la apuesta en buen estado hasta confirmar el resultado oficial. Asimismo, recomiendan verificar la información únicamente mediante medios oficiales para evitar errores.

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Resultados de Chontico Día del 6 de julio de 2026

Una vez concluya el sorteo correspondiente a este domingo, estos serán los números de la suerte:

Número ganador:

Quinta cifra:

Se recomienda revisar cuidadosamente que el número registrado en el comprobante coincida exactamente con la combinación anunciada por el operador antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día pertenece a la modalidad de apuestas permanentes. Para participar, cada persona selecciona un número de cuatro cifras, comprendido entre el 0000 y el 9999, y define el valor que desea jugar, respetando los montos mínimos permitidos por la ley.

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Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados y en las plataformas habilitadas por el concesionario. Dependiendo de la modalidad elegida, el premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta registrada. El sorteo se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que permite una nueva oportunidad en cada jornada.

Horario del sorteo de Chontico Día

El sorteo se lleva a cabo todos los días a la 1:00 de la tarde. Finalizada la extracción, el operador publica los resultados en sus canales autorizados para que los participantes puedan verificar sus números de manera segura.

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Las autoridades insisten en consultar únicamente la información divulgada por las fuentes oficiales para evitar confusiones durante la validación del juego.

Modalidades de premios

El plan de pagos de Chontico Día contempla distintas categorías de premiación de acuerdo con el monto apostado y la forma en la que se registró la jugada:

Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: paga 308 veces el valor de la apuesta.

paga 308 veces el valor de la apuesta. Tres cifras directo: entrega 400 veces el monto apostado.

entrega 400 veces el monto apostado. Tres cifras combinado: paga 83 veces el valor jugado.

paga 83 veces el valor jugado. Dos cifras (pata): paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una cifra (uña): entrega cinco veces el valor de la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio?

Si usted resultó ganador, será obligatorio presentar el tiquete original, el cual debe conservarse en perfecto estado, sin tachaduras, alteraciones o deterioros que afecten su autenticidad. Generalmente, para realizar el cobro se requiere:

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Presentar el comprobante original.

Su documento de identidad vigente.

vigente. Cumplir con los requisitos adicionales de la empresa cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben reclamarse directamente ante las oficinas del concesionario, donde también se aplican las retenciones tributarias y de ganancias ocasionales previstas por la legislación colombiana.

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Finalmente, las autoridades recuerdan que los premios cuentan con un plazo legal de un año para ser reclamados. Una vez transcurre ese periodo, el derecho al cobro vence de forma definitiva. Por seguridad, evite tomar fotografías completas de su formulario y compartirlas en internet.

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