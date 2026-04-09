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Noticias Caracol  / Emergencia económica

Emergencia económica

Mecanismo extraordinario y temporal de excepción que permite que el poder Ejecutivo dicte decretos con fuerza de ley en medio de crisis que afecten el orden económico, social o ecológico en Colombia.

  • Corte constitucional decreto
    Corte Constitucional tumba definitivamente el decreto de emergencia económica.
    Archivo
    COLOMBIA

    Corte Constitucional tumba decreto de emergencia económica declarada por Gobierno de Gustavo Petro

    La decisión de la Sala Plena también dejará sin efecto a otros dos decretos que elaboró el Ejecutivo hasta que el alto tribunal defina su constitucionalidad en próximas sesiones.

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