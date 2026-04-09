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Emergencia económica
Mecanismo extraordinario y temporal de excepción que permite que el poder Ejecutivo dicte decretos con fuerza de ley en medio de crisis que afecten el orden económico, social o ecológico en Colombia.
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Corte Constitucional tumba decreto de emergencia económica declarada por Gobierno de Gustavo Petro
La decisión de la Sala Plena también dejará sin efecto a otros dos decretos que elaboró el Ejecutivo hasta que el alto tribunal defina su constitucionalidad en próximas sesiones.