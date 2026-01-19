¿Por qué subió el costo de la vigilancia privada en los conjuntos residenciales y comercios?

El incremento del costo de la vigilancia privada en Colombia ha generado preocupación entre propietarios de conjuntos residenciales, plazas de mercado y comercios. En este contexto, Noticias Caracol conversó con Raquel Garavito, presidenta de la Federación de Vigilancia, quien explicó que los aumentos en las tarifas responden a cambios legislativos, salariales y estructurales del sector, diseñados para garantizar condiciones laborales justas para los vigilantes.



Entre mediados del año pasado y principios de este, se prevé que la tarifa de un puesto de vigilancia de 24 horas aumente un 37,4%. La experta aclaró que este incremento no ocurre de manera súbita, sino que se trata de un ajuste progresivo que responde a múltiples factores

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Uno de los elementos clave, según Garavito, es la reforma laboral, que modificó la jornada laboral de los vigilantes. “La jornada laboral en Colombia anteriormente era de 48 horas, posteriormente de 46, baja a 44, estamos en 42 y posteriormente hacia julio la vamos a tener ya cercana al 42”, detalló. Estos cambios implican una reducción en el tiempo efectivo de trabajo, lo que obliga a las empresas de vigilancia a ajustar sus tarifas para cubrir la misma cobertura de seguridad.

Otro factor que impacta directamente el costo es la redefinición de recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, así como los ajustes asociados al salario mínimo vigente. Garavito enfatizó que “el salario mínimo empieza a impactar la tarifa”, y que esta regulación se diseñó para proteger al vigilante, garantizando condiciones de trabajo dignas. Según la presidenta de la Federación de Vigilancia, antes de la existencia de estas normas, los vigilantes tenían jornadas excesivas de más de 18 horas, bajos salarios y sin todas las prestaciones sociales.



El esquema de tarifa regulada en seguridad privada busca garantizar que el trabajador reciba una remuneración justa. “Cuando hablamos del salario mínimo, en el caso de vigilancia, no es que el vigilante reciba simplemente su salario mínimo… la mezcla que ellos tienen incluye el salario mínimo más las nocturnas, más las diurnas, más los festivos, más las horas extras”, explicó la experta. Además, un solo puesto de vigilancia requiere en promedio tres vigilantes para cubrir los turnos de siete días a la semana, lo que también contribuye al incremento en los costos.



La dotación especializada de los vigilantes es otro componente que aumenta el costo del servicio. La Federación establece que no es posible sustituir uniformes o equipamiento por elementos genéricos. “Los servicios de vigilancia también tienen regulado cómo debe ser su dotación… no es lo mismo un vigilante que está cuidando un conjunto residencial a uno que está en un aeropuerto”, agregó señalando que algunos requieren chalecos antibalas o armamento dependiendo del lugar y la franja horaria.

Publicidad

De acuerdo con el informe de Tatiana Gordillo, periodista de Noticias Caracol, el aumento de tarifas ha llevado a que algunos administradores busquen alternativas tecnológicas, como vigilantes virtuales que monitorean varios predios desde una sola pantalla. Sin embargo, a pesar de que estos mecanismos, aunque financieramente atractivos, no reemplazan la presencia humana y no garantizan el mismo nivel de seguridad según los ciuadaNOS. “Financieramente pueden ser buenos, pero no son buenos para la seguridad de quienes nos acostamos y confiamos en que nos podemos acostar a dormir y no pasa nada”, sostuvo una residente de un conjunto de Bogotá.

Además, estos mecanismos no cubren todas las entidades que requieren vigilancia, como hospitales, centros comerciales, fábricas, bancos, entidades públicas, colegios y empresas de valores.

Publicidad

La situación también afecta a comerciantes, como en la Plaza de Mercado de Alameda en Cali. Según Pedro Alejandro García, secretarío de Asoalameda, “el incremento del salario mínimo sí ha tenido un impacto total en el tema de la seguridad privada que manejamos nosotros en la plaza de mercado… ha sido un incremento del 23%”, lo que equivale a varios millones de pesos mensuales, obligando a repensar los presupuestos y los precios que pagan los concesionarios.



¿Cuál es la importancia de la vigilancia privada en Colombia?

La doctora Raquel, también destacó la importancia del sector no solo como generador de empleo formal, sino también como puerta de entrada al primer empleo para jóvenes y oportunidad laboral para adultos mayores. “Este es un sector que tiene cerca de 400,000 empleos… el tema de empleo joven es muy importante porque es casi que la puerta del primer empleo en muchos sectores”, afirmó, resaltando que también hay equidad salarial entre hombres y mujeres en la vigilancia privada.

Finalmente, la presidenta de la Federación recordó que la vigilancia privada es un servicio regulado y cualquier intento de sustituirlo con conserjes o personal no certificado es ilegal y puede acarrear sanciones. “Un conserje no puede hacer funciones de vigilancia… los servicios de vigilancia se tienen que cumplir con toda la normativa laboral y legal que nos exige”, concluyó.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co