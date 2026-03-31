Precio de la mojarra y el pescado seco en Corabastos hoy, martes 31 de marzo de 2026

Los precios de la canasta familiar han tenido cambios por factores como la inflación, el comportamiento de la oferta y la demanda, y las condiciones del clima que inciden en la producción agrícola y pesquera. Dentro de este contexto, el precio del pescado cobra relevancia, sobre todo durante la Semana Santa, cuando aumenta el consumo de productos del mar. En estos días, muchas familias en Colombia reemplazan la carne roja por pescado, en línea con prácticas asociadas a esta celebración. Este aumento en la demanda se refleja de forma directa en los mercados y en centrales mayoristas como Corabastos, donde el movimiento de productos pesqueros se incrementa frente a otras semanas del año.

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Precio de la mojarra y otros pescados en Corabastos

El pescado es una fuente importante de proteína y su precio puede variar. Hoy, martes 31 de marzo de 2026, los precios son los siguientes:



Bagre dorado: el precio del kilo es de $31.000

Bagre pintado: el kilo cuesta $37.000

Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000

Bocachico: el precio del kilo es de $19.000

Cachama: el kilo cuesta $12.000

Cajaro: el kilo tiene un costo de $16.000

Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000

Camarón titi: el precio del kilo es de $38.000

Capaceta: el precio del kilo es de $19.000

Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $34.000

Corvina: el kilo tiene un costo de $62.000

Cucha: el kilo tiene un costo de $16.000

Doncella: el precio del kilo es de $14.000

Filete de merluza: el precio del kilo es de $62.000

Filete de robalo: el kilo cuesta $62.000

Gualajo: el precio del kilo es de $33.000

Mojarra de mar: el kilo tiene un costo de $17.000

Mojarra o tilapia roja: el precio del kilo es de $14.500

Nicuro: el kilo tiene un costo de $17.000

Paleton: el kilo tiene un costo de $30.000

Pelada: el kilo cuesta $30.000

Pescado seco: el kilo cuesta $36.000

Pez mero o pollito de mar: el kilo cuesta $25.000

Pira botón: el kilo tiene un costo de $19.000

Sierra: el precio del kilo es de $24.000

Toyo tiburón peque: el kilo tiene un costo de $39.000

Trucha arcoíris: el kilo cuesta $24.000

Valentón: el kilo cuesta $36.000

Precio de la papa en Corabastos

Según Corabastos, así están los precios del tubérculo este martes:



Papa criolla lavada: el bulto tiene un costo de $145.000

Papa criolla sucia: el bulto tiene un costo de $210.000

Papa pastusa: el bulto tiene un costo de $175.000

Papa R12 industrial: el bulto tiene un costo de $90.000

Papa R12 negra: el bulto tiene un costo de $90.000

Papa R12 roja: el bulto tiene un costo de $75.000

Papa sabanera: el bulto tiene un costo de $135.000

Papa suprema: el bulto tiene un costo de $70.000

Papa tocarre: el bulto tiene un costo de $2125.000

Precio de la carne en Corabastos

Hoy, los precios de la carne en Corabastos son los siguientes:



Cadera: el kilo cuesta $38.000

Chatas: el kilo cuesta $56.000

Costilla: el kilo cuesta $40.000

Lomo de res: el kilo cuesta $76.000

Pierna: el kilo cuesta $38.000

Sobrebarriga: el kilo cuesta $32.000

Precio del pollo en Corabastos

El pollo es una fuente importante de proteína en la dieta colombiana y su precio puede variar según la presentación y la calidad del producto:



Alas de pollo: el kilo cuesta $16.000

Menudencias: el kilo cuesta $14.000

Pechuga de pollo: el kilo tiene un costo de $20.000

Perniles de pollo: el kilo tiene un costo de $15.000

Pollo sin vísceras: el kilo cuesta $25.000

¿Dónde queda Corabastos?

Corabastos, la Central Mayorista de Abastos de Bogotá, se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad. Esta central de abastos es la más grande de Colombia y una de las más importantes de América Latina, siendo el principal punto de distribución de alimentos y productos agrícolas en la capital. La dirección exacta de Corabastos es Avenida Carrera 80 No. 2-51, Bogotá, Colombia.



Llegar en bus

Para llegar a Corabastos en bus, existen varias rutas de transporte público que facilitan el acceso desde diferentes puntos de la ciudad. Algunas de las rutas de autobús que pasan cerca de Corabastos incluyen las líneas 291, 593, 731, 740 y 94. Estas rutas conectan con estaciones de Transmilenio y otros puntos estratégicos de Bogotá, permitiendo un acceso conveniente para los usuarios.



Llegar en carro

Si se prefiere llegar en carro, Corabastos es accesible a través de varias vías principales. Desde el norte de la ciudad, se puede tomar la avenida Boyacá y luego la Avenida de las Américas, que conduce directamente a la central de abastos. Desde el sur, se puede acceder a través de la avenida Ciudad de Cali y la Avenida Villavicencio. Es importante tener en cuenta que Corabastos cuenta con amplias zonas de parqueo para facilitar el acceso de vehículos particulares y de carga.

ÁNGELA URREA PARRA

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