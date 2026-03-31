¿Qué días no se puede comer carne en Semana Santa este 2026? Iglesia católica explica por qué

La Semana Santa 2026 se celebra entre el domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, según el calendario litúrgico de la Iglesia católica. En ese período se recuerdan los hechos finales de la vida de Jesús: la entrada en Jerusalén, la cena con los discípulos, la crucifixión y la resurrección. Dentro de estas fechas hay una práctica que se repite cada año y que genera preguntas: la abstinencia de carne. La Iglesia fija días concretos en los que no se debe comer carne, y esa decisión tiene base doctrinal y normativa.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



El día en que no se puede comer carne en Semana Santa, según la Iglesia católica

En la Semana Santa hay un día clave en el que la abstinencia de carne es obligatoria para los católicos: el Viernes Santo, que en 2026 cae el 3 de abril. Ese día la Iglesia recuerda la crucifixión y muerte de Jesús. Por ese motivo se considera una jornada de penitencia común para todos los fieles del rito latino.

El Código de Derecho Canónico, que reúne las normas que rigen la vida interna de la Iglesia, señala de forma clara que el Viernes Santo es día obligatorio de ayuno y abstinencia. El canon 1251 establece que ese día no se debe comer carne y que la práctica no es una recomendación opcional, sino una norma general para toda la Iglesia, salvo casos de dispensa o imposibilidad por causas de salud.



¿Qué se entiende por “carne” en la norma católica?

Cuando la Iglesia habla de carne, se refiere a la carne de animales terrestres y de aves, como res, cerdo, cordero o pollo. El consumo de pescado y mariscos sí está permitido, al igual que huevos, lácteos y productos de origen vegetal. Esta aclaración aparece tanto en el Derecho Canónico como en documentos explicativos de medios católicos como ACI Prensa y Catholic.net. Por esa razón, en muchos países el pescado se convierte en el alimento más presente durante estos días. No se trata de una excepción moderna, sino de una interpretación que la Iglesia mantiene desde hace siglos sobre qué alimentos entran en la categoría de carne en el contexto de la penitencia.



A quiénes obliga la abstinencia

La abstinencia de carne obliga a las personas católicas desde los 14 años. El ayuno, que consiste en reducir la cantidad de comidas, solo obliga a los adultos entre 18 y 59 años. Estas edades también están fijadas en el Código de Derecho Canónico, en los cánones 1251 y 1252, y se repiten en explicaciones difundidas por la Iglesia a través de sus medios oficiales. La Iglesia aclara que quienes no pueden cumplir la norma por motivos de salud, trabajo o falta de alimentos no incurren en falta. En esos casos se invita a realizar otro tipo de gesto penitencial, como una obra de caridad o un acto de oración.



¿Por qué la Iglesia pide no comer carne?

La abstinencia de carne no nace como una prohibición alimentaria sin sentido. Según explica ACI Prensa, la Iglesia fija días penitenciales para que los fieles vivan una práctica común que recuerde la pasión de Cristo. Evitar la carne, que durante siglos fue un alimento ligado a celebraciones y banquetes, representa un gesto de renuncia y memoria del sufrimiento de Jesús.



Catholic.net señala que la abstinencia no es un castigo ni una forma de desprecio al cuerpo, sino un acto de autocontrol y obediencia. La práctica busca unir a la comunidad en una misma señal externa, más allá de la situación personal de cada creyente. Esta visión también aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica, que indica que la penitencia se expresa, entre otras formas, a través del ayuno y la abstinencia como medios para ordenar los deseos y recordar el sentido de la Pascua.



Aunque el Viernes Santo es el único día de Semana Santa en el que la abstinencia de carne es obligatoria, muchas personas extienden esta práctica al Jueves Santo o al Sábado Santo. Sin embargo, la Iglesia no establece una prohibición formal para esos días. Se trata de decisiones personales o costumbres locales, no de una norma universal.

Publicidad

Fuera de la Semana Santa, la Iglesia también marca como días de abstinencia todos los viernes del año, excepto cuando coincide con una solemnidad litúrgica. Esta regla está recogida en el mismo Código de Derecho Canónico y se aplica de forma general, aunque cada conferencia episcopal puede adaptar su cumplimiento a la realidad de cada país.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL