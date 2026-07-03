Precio del dólar en Colombia: cae este viernes 3 de julio a los $3.357 por primera vez en seis años

En la jornada de hoy, el mercado cambiario colombiano amanece con una Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) oficial de $3.357,82 pesos por dólar. Esta cifra, certificada por la Superintendencia Financiera, refleja el comportamiento de las operaciones de compra y venta de divisas del día anterior y servirá como referencia para las transacciones comerciales y financieras en todo el territorio nacional durante este viernes.



El comportamiento del precio del dólar durante la última semana ha mostrado una tendencia decreciente en el mercado de las casas de cambio, perdiendo valor de manera sostenida frente al peso colombiano. Según los registros históricos de los últimos siete días, el valor de compra en el mercado minorista ha pasado de los $3.580 registrados el pasado viernes 26 de junio a los $3.470 reportados el día de hoy.

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Esta caída de aproximadamente el 3,07% en el precio de compra en una semana se ha distribuido de la siguiente manera:



Domingo 28 de junio: Compra a $3.560 y venta a $3.690.

Lunes 29 y martes 30 de junio: Estabilidad con compra a $3.550 y venta a $3.680.

Miércoles 1 de julio: Inicia el descenso más marcado con compra a $3.520 y venta a $3.670.

Jueves 2 de julio: Compra a $3.500 y venta a $3.640.

Viernes 3 de julio: Cierra en un promedio nacional de compra de $3.470 y venta de $3.620.

Analistas sugieren que este fortalecimiento de la moneda local está estrechamente vinculado a las recientes decisiones del Banco de la República. El pasado 30 de junio de 2026, la Junta Directiva del emisor decidió incrementar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos básicos, situándola en un 12%. Esta medida, que entró en vigor el 1 de julio, busca controlar la inflación y ha generado un mayor atractivo para los capitales hacia el peso colombiano, presionando la divisa estadounidense a la baja. Precisamente hoy, 3 de julio, el mercado espera con ansias la publicación de las minutas de dicha reunión para conocer los detalles de la votación y las perspectivas de los directivos.



Precio del dólar por ciudades

Para los colombianos que requieren realizar transacciones en efectivo, el panorama en las casas de cambio varía significativamente según la ubicación geográfica. A continuación, presentamos los valores de referencia para las principales ciudades del país según el portal especializado Dolar Hoy:



Bogotá D.C.: La capital presenta un precio de compra de $3.520. Para el cierre de este reporte, no se registran valores de venta promedio en esta plaza.

Medellín: En la capital antioqueña, los ciudadanos pueden vender sus dólares a un precio de $3.490 y comprarlos a $3.630.

Cali: La "Sucursal del Cielo" reporta una de las tasas de compra más bajas entre las ciudades principales con $3.400, mientras que la venta se sitúa en $3.680.

Cartagena: La ciudad heroica registra los valores más altos de la muestra, con una compra de $3.750 y una venta que alcanza los $3.980.

Barranquilla: Cabe anotar que, según las fuentes consultadas de la Superintendencia y portales de cambio, no se dispone de datos específicos de cierre para esta ciudad en la fecha actual, por lo que se recomienda a los lectores consultar directamente en los establecimientos locales.

En ciudades fronterizas como Cúcuta, la moneda se negocia con un margen mucho más estrecho, con compra a $3.400 y venta a $3.460.

Mientras el dólar fluctúa, el país avanza en su infraestructura de pagos. El sistema Bre-B, liderado por el Banco de la República, ya reporta más de 108 millones de llaves registradas, facilitando la digitalización de la economía y ofreciendo alternativas a las transacciones en efectivo que tradicionalmente dependen de la tasa de cambio física.



En conclusión, el dólar hoy en Colombia refleja un ajuste a la baja influenciado por la tasa de intervención del 12%, manteniendo una TRM oficial competitiva de $3.357,82 para el sector corporativo, mientras que en el mercado minorista la compra promedio se estabiliza cerca de los $3.470.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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