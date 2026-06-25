Resultados Lotería de Bogotá último sorteo jueves 25 de junio de 2026: números ganadores

Este jueves 25 de junio de 2026, la Lotería de Bogotá realiza un nuevo sorteo a las 10:30 p. m. (hora de Colombia). La transmisión se lleva a cabo en vivo a través de YouTube y otros canales autorizados, donde miles de jugadores siguieron el anuncio de los números ganadores con la expectativa de quedarse con el premio mayor.

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Resultados Lotería de Bogotá jueves 25 de junio de 2026

Número ganador: 0554

Serie: 463

El premio mayor de $10.000 millones es uno de los más altos entre las loterías tradicionales del país. Además del premio principal, el plan de premios contempla secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico durante cada sorteo.



Los resultados oficiales, junto con el listado completo de premios secos, pueden consultarse a través de los canales autorizados de la Lotería de Bogotá. Antes de iniciar cualquier trámite de reclamación, verifique que el número y la serie de su billete coincidan exactamente con los publicados.



¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

La dinámica del juego consiste en elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y una serie de tres dígitos. Los participantes pueden adquirir el billete completo, que incluye número y serie, o comprar una fracción del mismo, cuyo premio se liquida de manera proporcional.

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También existe la modalidad de compra en línea, que incorpora beneficios adicionales como la opción Raspa y Gana, disponible exclusivamente para quienes realizan la compra por medios digitales.

Cada jugador decide cuántas fracciones desea comprar. El billete completo tiene un valor de $18.000, mientras que cada fracción cuesta $6.000.

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¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

El procedimiento depende del valor del premio obtenido.

Los premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o con el lotero donde se adquirió el billete.

Para premios superiores a seis SMMLV, el ganador debe presentar el billete original en buen estado, una copia del documento de identidad y, según el caso, el RUT, certificación bancaria, formulario SIPLAFT y demás documentos exigidos por la entidad.

El plazo para reclamar los premios de los sorteos ordinarios es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Recomendaciones para jugar la Lotería de Bogotá

Conserve el billete original en buen estado, sin enmendaduras ni deterioro.

Revise cuidadosamente el número y la serie publicados en los resultados oficiales.

Verifique el procedimiento de cobro antes de reclamar el premio.

Guarde los documentos y comprobantes requeridos durante el trámite.

Si compró el billete de forma digital, consulte regularmente su correo electrónico y la plataforma oficial para conocer cualquier notificación relacionada con premios.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó fuentes oficiales y verificó la información.