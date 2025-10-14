Atacan con drones cargados de explosivos casa de alcalde de Calamar, Guaviare: sus mascotas murieron

En los últimos minutos se reportaron tres graves atentados en simultaneo en el departamento de Guaviare por parte de las disidencias de la Farc. Los hechos tuvieron lugar exactamente en el municipio de Calamar la mañana de este martes 14 de octubre. De acuerdo con los reportes, los ataques se hicieron con drones cargados de explosivos y granadas contra las instalaciones de una estación de Policía, una base militar del Ejército Nacional y de la vivienda del alcalde del municipio, Camilo Castaño.

Noticias Caracol logró establecer comunicación con el mandatario local, quien, de manera preliminar, confirmó que la trabajadora de servicios domésticos de su hogar resultó herida y que varias de sus mascotas. presentes en la casa. fallecieron por cuenta de la explosión. Por su parte, aclaró que no resultó con lesiones y que está bien de salud. Acerca del estado de la mujer, indicó que se encontraba dentro del domicilio y que, tras la onda expansiva del hecho, terminó con una fractura y varias quemaduras en su piel. El alcalde Castaño informó en entrevista con canal que está realizando las comunicaciones y denuncias pertinentes a las autoridades.

Los otros puntos atacados fueron la estación de la Policía Nacional del municipio y el Batallón de Selva No. 24 General Camacho Leyva del Ejército Nacional. La última institución confirmó que un soldado regular estaría gravemente herido en la zona. Hasta el momento, las autoridades mantienen las zonas acordonadas mientras unidades antiexplosivos y de inteligencia militar realizan inspecciones en el área afectada. Primeras versiones señalan que los responsables del hecho serían grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las Farc, más exactamente miembros de la estructura Armando Ríos, pertenecientes a las disidencias de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido con el alias de 'Iván Mordisco'.

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

