Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Atacan con drones cargados de explosivos casa de alcalde de Calamar, Guaviare: sus mascotas murieron

Atacan con drones cargados de explosivos casa de alcalde de Calamar, Guaviare: sus mascotas murieron

Noticias Caracol confirmó que el hecho se dio de forma simultanea con otros dos atentados en las instalaciones del Ejército y la Policía del municipio. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 14 de oct, 2025
Ataques en Guaviare
