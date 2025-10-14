Resultados Caribeña Día último sorteo martes 14 de octubre de 2025: este es el número ganador

Hoy, martes 14 de octubre de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar más consultados por quienes siguen los resultados de chance en Colombia. Este sorteo está programado para realizarse a las 2:30 de la tarde, como es habitual en su jornada diurna. A esta hora, muchas personas ya están pendientes del desarrollo del sorteo, bien sea por tradición, por costumbre o por interés en los resultados. La expectativa se concentra en la combinación de cuatro cifras que será extraída mediante el sistema oficial, el cual garantiza transparencia y aleatoriedad en cada jornada.

Como ocurre con otros sorteos similares, La Caribeña Día se transmite en vivo y sus resultados son publicados poco después de la extracción. Quienes participan o siguen el juego suelen consultar los números ganadores a través de medios digitales, canales oficiales o redes sociales. La operación se ajusta a lo dispuesto por las autoridades competentes, y los resultados se publican en los canales oficiales para consulta de los participantes. Entre las principales modalidades se encuentran:

Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto.

se gana al acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

permite obtener premio si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto.

el jugador acierta las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden.

las tres últimas cifras pueden estar en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

se gana al acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o “uña”: se gana al acertar la última cifra del número ganador.

Resultados sorteo Caribeña Día del 14 de octubre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.



¿Cuánto cuesta jugar La Caribeña Día y cómo reclamar el premio?

El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:

Premios menores a 48 UVT: se requiere presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

se requiere presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

además de los documentos anteriores, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados. Premios mayores a 182 UVT: se exige, además de los documentos fundamentales, una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.

