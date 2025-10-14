En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
POLÍTICA  / La razón por la que el Pacto Histórico no podrá usar el logo en la consulta del 26 de octubre

La razón por la que el Pacto Histórico no podrá usar el logo en la consulta del 26 de octubre

La Sala Plena del CNE determinó que los tarjetones de la consulta del Pacto Histórico no podrán tener el logo del movimiento, que busca elegir a su candidato entre Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 14 de oct, 2025
Comparta en:
Consulta del Pacto Histórico entre Carolina Corcho, Daniel Quintero e Iván Cepeda.
