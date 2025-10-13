En vivo
PUENTE ARANDA
ACUERDO DE PAZ GAZA
VENEZUELA
VÍA AL LLANO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Cabezote sección UNIDAD INVESTIGATIVA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / UNIDAD INVESTIGATIVA  / Puestos, contratos y penthouse de la mafia: chats que tienen a Miguel Quintero en mira de Fiscalía
Exclusivo

Puestos, contratos y penthouse de la mafia: chats que tienen a Miguel Quintero en mira de Fiscalía

Miguel Quintero, hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, está en medio de una investigación de la Fiscalía por presunta corrupción. Noticias Caracol revela audios y chats del caso que indaga la indebida injerencia que habría tenido durante la alcaldía de su hermano en Medellín.

Por: Unidad Investigativa
Actualizado: 13 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Miguel Quintero.jpg

