Puestos, contratos y penthouse de la mafia: chats que tienen a Miguel Quintero en mira de Fiscalía

Esta semana en una audiencia judicial contra varios implicados por corrupción, la Fiscalía sacó a relucir el nombre de Miguel Quintero, el hermano del exalcalde de Medellín y hoy precandidato presidencial Daniel Quintero. ¿La razón? Miguel Quintero aparece como presunto articulador de contratos irregulares de 2020 a 2022, entre los Bomberos de Itagüí y el área metropolitana del Valle de Aburrá, asociación de nueve municipios presidida por el acalde de Medellín. Los hechos habrían ocurrido durante la alcaldía de su hermano, Daniel Quintero, la denuncia que originó la investigación fue leída por el fiscal durante la audiencia judicial:

"La información que le puede proporcionar se encuentra: los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada, este ultimo era el encargado de negociar con Cadavid las coimas, las cuales equivaldrían a 3.200 millones de pesos".

Esta mención del ente investigador es apenas la punta del iceberg en una investigación penal que avanza en la Fiscalía Anticorrupción y que involucra a los mismos protagonistas, entre ellos Miguel Quintero. Noticias Caracol tuvo acceso a detalles claves de esta indagación que tiene entre otras piezas a un testigo que está negociando con la justicia y un chat grupal llamado "Amigos". Desde el 31 de enero de 2020 hasta marzo de 2021, los integrantes de este chat compartieron videos, audios, conversaciones y fotografías que dejan en evidencia la estrecha relación de Miguel Quintero con dos polémicos personajes: Álvaro Villada, un exdirectivo de la Gobernación de Luis Pérez que pasó a ocupar el cargo de subdirector financiero del área metropolitana del Valle de Aburrá en el 2020, y Sebastián Ortega, hijo del cuestionado cacique político del municipio de Bello William Ortega.



El asunto no tendría nada de inusual de no ser porque este grupo de amigos, encabezado por Miguel Quintero, hablaba abiertamente de la injerencia que tenían en la contratación, las finanzas y los asuntos administrativos del área metropolitana del Valle de Aburrá, según lo afirmó el testigo ante la Fiscalía al explicar el contexto de este chat del 13 de febrero de 2020.



Los chats del grupo

Álvaro Villada: "Buenos días mi amigos y Drs. Hoy nos reunimos todos 6pm donde peter. Confirmar".

Sebastián Ortega: "Apareció Álvaro. Buenos días".



Álvaro Villada: "Dr. Un abrazo inmenso, sabes que te amo. Tareas, tareas Que debemos hacer y debemos reunirnos por lo menos una vez a la semana, con informes".

Sebastián Ortega: "Temas a tratar???".

Álvaro Villada: "Todos los administrativos, jurídicos y financieros".

Miguel Quintero: "Me parece".

Álvaro Villada ejercía para este momento como el encargado de la subdirección de finanzas del área metropolitana del Valle de Aburrá, una entidad que manejaba más de medio billón de pesos de presupuesto. En los chats se evidencia cómo servía de enlace para tramitar lo que pedían Miguel Quintero y Sebastián Ortega, particulares externos a la entidad. De hecho, ese mismo día, el 13 de febrero le enviaron las siguientes hojas de vida:

Miguel Quintero: (HOJA DE VIDA JENNIFER QUICENO)

Álvaro Villada: "Okk.D1".

Miguel Quintero: "Para planeación".

Álvaro Villada: "Si, tiene estudios y experiencia".

Sebastián Ortega: (HOJA DE VIDA CÉSAR AUGUSTO CHAVARRÍA) "Este también puede servir, Miguel, es de confianza".

César Augusto Chavarría, cuya hoja de vida fue promovida por Sebastián Ortega en este chat, fue nombrado en Metroparques como jefe de la unidad logística. El nombre de Chavarría apareció junto al de Álvaro Villada entre los imputados por la Fiscalía por las irregularidades en los contratos que se firmaron entre Metroparques y el área administrativa del Valle de Aburrá. Ahora Chavarría trabaja en la Dian.

La influencia de Miguel Quintero en la contratación era tan evidente, que en el siguiente chat reclamó por la demora en la contratación de una recomendada suya. Lo más grave es la respuesta que recibió de uno de sus amigos, quien le sugirió crear un comité de contratación paralelo con abogados contratistas.

Miguel Quintero (7 p.m.): "Jaja Pregunta. Esta niña Elizabeth Quintero por qué no entró al Área. Pensé que ya estaba allá"

Álvaro Villada: "Jaaasa. Eso aquí es muy demorado con la Jurica, hemos sacados unos procesos porque nos hemos parado al lado del abogado, pero aún así se lo demoran todo. Mire el tema de Andrea, apenas se firmó y eso que nosotros nos pusimos al pie".

Miguel Quintero: "Por ejemplo con esta niña Elizabeth me di cuenta que no aprobaron el ingreso por otra persona".

Álvaro Villada: "Hablale a JD. Que le de línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratista como lo habíamos propuesto" (Responde a un mensaje de Miguel Quintero que dice "Tienen parado todo").

Miguel Quintero: "Uffffffff"

Álvaro Villada: "Quién la paró, para tenerlo en el radar y mañana mismo yo me encargo".

En este chat Villada le sugirió a Miguel Quintero hablar con "JD", quien según la investigación de la Fiscalía sería Juan David Palacio, entonces director del área metropolitana y jefe de Villada. Al día siguiente, Villada le confirmó a Miguel Quintero que ya destrabó el trámite de la hoja de vida de su recomendada.

Álvaro Villada (7 a.m., 21 de febrero de 2020): (HOJA DE VIDA ELIZABETH QUINTERO SALAZAR)

Audio: "Saludos, aquí está el tema de la doctora. Eso sale para hoy. Me lo tenían muy embolatado, me lo tenían engavetado por allá por la parte de jurídica".

Miguel Quintero: "Esa es, porfa".

Álvaro Villada: "Ya, listos".

Miguel Quintero: "Llamenla".

En esta otra conversación del 20 de febrero del 2020, Miguel Quintero incluso habló de tomar decisiones frente a la falta de celeridad en las contrataciones. Su llamado de atención se debió a las demoras en la contratación de una sobrina del exgobernador Luis Pérez. Ella terminó trabajando como contratista del área metropolitana.

Álvaro Villada: "Ese el la sobrina, lo paro la secretaria general, allá lo tiene por el tema de asignación salarial".

Miguel Quintero: "Sí, eso lo sé".

Miguel Quintero: "Negro que costalado de anzuelos eso allá jajajjajaja Marica se me va a caer el pelo. Deberíamos reunirnos a tomar decisiones".

Sebastián Ortega: "Ok".

Álvaro Villada: "R".

Las otras revelaciones del chat: el lujoso penthouse

Pero estas no son las únicas revelaciones que contiene el chat en poder de la Fiscalía. En el grupo de chat de amigos de Miguel Quintero también quedó registrado un llamativo episodio en el que hacen referencia a un lujoso penthouse en El Poblado que sería utilizado para sus reuniones. Esta propiedad perteneció a la mafia y está en poder de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El apartamento se puede observar en detalle en un video que el mismo Miguel Wuintero graba y envía al chat grupal el 16 de mayo de 2020: "Hay que organizar esto. Hay como una gotera, guevón. Este es el último piso, ¿cierto? Entonces es por eso. Y administración tiene que encargarse de eso que es lo más hp. Se paga como 800 o 900".

Según el testigo, en el recorrido que hizo Miguel Quintero por el apartamento estuvo acompañado de otra persona que sería Sebastián Ortega. Aunque no se les ve la cara se escuchan sus voces haciendo comentarios sobre el lugar. En uno de los apartes del video, Miguel Quintero grabó la terraza del segundo piso del apartamento, la cual está conectada con un amplio jacuzzi: "Esto es una casa. Increíble que llegue la maleza hasta acá guevón. Esto con un jardín bien chimba y alumbrado guevón", se le escucha decir.

Segundos después, Miguel Quintero envió una nota de audio en la que asegura que el apartamento podría ser el reemplazo de otro al que se refieren como "el inmueble": "Ese apartamento me lo entregaron. Lo único que hay que hacer es pegarle una organizadita y pagar la administración mensualmente y los servicios. No sé si es posible que pueda ser el reemplazo del "Inmueble", queda en El Poblado, tiene 500 metros cuadrados".

El primero en reaccionar en el chat fue Sebastián Ortega, que escribió: "Muy muy bacano. Que sea.el.nuevo inmueble. O ya no queremos inmueble?".

Así continuó la conversación:

Miguel Quintero (audio): "Cuando vamos a ir a verlo, ya tengo las llaves, ya me lo entregaron, mejor dicho, ese apartamento ya es mío, pongamolo así de esa manera".

Sebastián Ortega: "Que HP apto".

Miguel Quintero (audio): "Tiene como 500 metros cuadrados más o menos".

Sebastián Ortega: "Una nota. Cuando mandamos los trabajadores. Muy bacano".

Frente a la propuesta de Ortega, Miguel Quintero describió los arreglos que necesitaba el apartamento: "Hay que bregarle a pegarle una organizadita a una goterita que tiene de... ese apartamento tiene dos pisos, uno de los baños como que tiene una fuguita y está cayendo en la cocina entonces hay que mandar a organizar el dry wall de la cocina y creo que el dry wall de uno de los balcones, el balcón del segundo piso. Ese apartamento queda en el último piso, tiene puertas blindadas, es muy bonito guevón. Hay que meterle una platica, una organizadita para ponerlo decente", dice en un audio.

Dos días después en el chat de amigos, Miguel Quintero envió esta fotografía en la que él aparecía en la zona del jacuzzi con Jorge Liévano, exgerente de Metroparques hoy imputado por la Fiscalía y sancionado en primera instancia a 9 años de inhabilidad por la Procuraduría. La foto iba acompañada del siguiente audio: "Esperando las amiguitas en el jacuzzi".

Noticias Caracol logró localizar el apartamento del video de Miguel Quintero. Está ubicado en los últimos dos pisos de un edificio en el exclusivo sector de El Poblado. El inmueble fue incautado hace 25 años en el marco de la operación Nueva Generación en la que las autoridades capturaron a medio centenar de capos para su extradición. En el año 2012 se declaró la extinción de dominio del apartamento. El penthouse fue puesto en venta por la Central de Inversiones S.A., entidad a cargo de comercializar los bienes extintos a la mafia pero no ha sido vendido. Según el certificado de tradición, a finales del 2019 el predio fue entregado por la SAE a Uver Gildardo Muñoz como depositario. Este fue removido dos años después en noviembre del 2021.

No hay claridad frente a qué hacía Miguel quintero a mediados de 2020 con acceso a un apartamento de la SAE el cual afirmaba que se lo habían entregado. Algo que no aparece en ningún trámite formal. Noticias Caracol buscó a Miguel Quintero para preguntarle sobre los interrogantes que se desprenden de este chat con sus amigos y del apartamento, pero no obtuvimos respuesta. También buscamos al exalcalde y hoy precandidato presidencial Daniel Quintero pero tampoco contestó.

UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL