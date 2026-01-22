En vivo
ECONOMÍA
Precio del dólar hoy 22 de enero de 2026 en Colombia: TRM sigue bajando

Precio del dólar hoy 22 de enero de 2026 en Colombia: TRM sigue bajando

La moneda estadounidense sigue bajando y cada vez más se acerca a los 3.600 pesos colombianos. Así está el precio del dólar en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 22 de ene, 2026

El mercado cambiario colombiano abrió este jueves 22 de enero de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) que se mantiene por debajo de la barrera de los $3.700 por dólar. De acuerdo con los datos certificados por la Superintendencia Financiera y publicados por el Banco de la República, la TRM vigente para hoy se fijó en $3.669,15 por dólar, valor que confirma la continuidad de una tendencia que se ha venido observando durante las últimas jornadas del mes de enero.

El precio de la moneda este jueves representa una disminución de $13,82 frente a la tasa del día anterior, que había sido de $3.682,97. En términos porcentuales, el movimiento diario equivale a una variación de -0,38 %, según los registros oficiales del mercado cambiario. Con este resultado, el precio del dólar completa varias sesiones consecutivas en un rango inferior a $3.700. Este comportamiento resulta relevante si se tiene en cuenta que, a comienzos de mes, la TRM llegó a ubicarse por encima de ese nivel y en algunos momentos superó los $3.740, de acuerdo con las series históricas disponibles.

El seguimiento al comportamiento del dólar durante enero muestra que la moneda ha oscilado dentro de un rango relativamente estrecho en la última semana. Entre el 15 y el 22 de enero, la TRM pasó de niveles cercanos a $3.655 a valores próximos a $3.700, con variaciones diarias moderadas, según los datos consolidados del mercado interbancario. Si se observa la variación acumulada en lo que va del mes, la TRM registra una disminución cercana al 2,34 %, equivalente a unos $87,93. Frente al mismo periodo del mes anterior, la caída acumulada es de alrededor del 3,9 %, de acuerdo con los reportes históricos de la tasa de cambio.

Al comparar el precio del dólar del 22 de enero de 2026 con la TRM registrada en la misma fecha de 2025, se observa una diferencia significativa. Hace un año, el dólar se encontraba por encima de los $4.300, lo que implica que en términos interanuales el valor actual es inferior en cerca de $638, lo que equivale a una variación anual cercana al -14,8 %.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

CiudadPrecio de compra Precio de venta
Bogotá D. C.$3.650$3.780
Medellín$3.590$3.740
Cali$3.620$3.770
Cartagena$3.750$3.980
Cúcuta$3.680$3.720
Pereira$3.730$3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 19 al 23 de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "La semana estará dominada por una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos que definirán el comportamiento del dólar a nivel global. Por un lado, los mercados seguirán atentos a las cifras de inflación en Estados Unidos, especialmente el PCE y al dato de PIB, ambos clave para validar si el proceso desinflacionario continúa sin sobresaltos. Por otro lado, el frente geopolítico seguirá siendo determinante, ya que cualquier señal de distensión o escalada adicional en las tensiones entre Estados Unidos, Groenlandia y los aliados de la OTAN podría amplificar o moderar los movimientos recientes en volatilidad, flujos de refugio y monedas".

"Si las tensiones geopolíticas muestran señales de moderación y la volatilidad comienza a retroceder desde los niveles elevados actuales, junto con datos de inflación que continúen controlados con sesgo a la baja y un PIB alineado con las expectativas del mercado, el dólar podría experimentar un rebote técnico de corto plazo. En este escenario, el Dollar Index recuperaría parte del terreno perdido, mientras las monedas emergentes tenderían a corregir. Bajo este contexto, el USD/COP encontraría soporte en torno a los $3.700, reflejando una toma de utilidades tras la apreciación reciente", agregó el experto.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

