Precio del dólar hoy 21 de enero de 2026 en Colombia: TRM vuelve a quedar debajo de $3.700

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 21 de enero de 2026 se ubicó nuevamente por debajo de los $3.700, una barrera que había sido superada en jornadas anteriores y que suele observarse con atención tanto por los mercados como por los hogares. De acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada para la fecha, un dólar se cotiza en $3.682,97 pesos, lo que refleja una reducción frente al valor registrado el día hábil anterior y confirma una tendencia de ajuste a la baja en lo corrido del mes.

Para quienes no conocen, la TRM es el valor oficial del dólar en Colombia y se fija diariamente con base en las operaciones reales de compra y venta realizadas entre los intermediarios del mercado cambiario. Este indicador es calculado por la Superintendencia Financiera con información suministrada por el Banco de la República y sirve como referencia para contratos, pagos, obligaciones y múltiples transacciones económicas.



El valor de $3.682,97 representa una caída diaria de $17,08 frente a la TRM del martes 20 de enero de 2026, cuando el dólar había cerrado en $3.700,05. Con este movimiento, la moneda estadounidense pierde el nivel psicológico de los $3.700, que se había mantenido durante varios días consecutivos a mitad del mes. Este descenso equivale a una variación negativa cercana al 0,46 % en un solo día.



El comportamiento del dólar en lo que va de enero muestra una tendencia descendente. El primer día hábil del año, la TRM se situaba alrededor de $3.757, mientras que al 21 de enero la cotización retrocede más de $74 pesos, lo que representa una disminución cercana al 2 % en menos de tres semanas. Esta evolución contrasta con lo ocurrido en los primeros días de enero, cuando el dólar se acercó nuevamente a los $3.800. Desde entonces, la cotización ha registrado descensos graduales, con algunos rebotes puntuales, pero sin recuperar los niveles previos al cierre de 2025.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.670 $3.800 Medellín $3.610 $3.760 Cali $3.620 $3.770 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.690 $3.730 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del dólar para la semana del 19 al 23 de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, compartió con Noticias Caracol su análisis respecto al comportamiento del dólar para esta semana: "La semana estará dominada por una combinación de factores macroeconómicos y geopolíticos que definirán el comportamiento del dólar a nivel global. Por un lado, los mercados seguirán atentos a las cifras de inflación en Estados Unidos, especialmente el PCE y al dato de PIB, ambos clave para validar si el proceso desinflacionario continúa sin sobresaltos. Por otro lado, el frente geopolítico seguirá siendo determinante, ya que cualquier señal de distensión o escalada adicional en las tensiones entre Estados Unidos, Groenlandia y los aliados de la OTAN podría amplificar o moderar los movimientos recientes en volatilidad, flujos de refugio y monedas".

"Si las tensiones geopolíticas muestran señales de moderación y la volatilidad comienza a retroceder desde los niveles elevados actuales, junto con datos de inflación que continúen controlados con sesgo a la baja y un PIB alineado con las expectativas del mercado, el dólar podría experimentar un rebote técnico de corto plazo. En este escenario, el Dollar Index recuperaría parte del terreno perdido, mientras las monedas emergentes tenderían a corregir. Bajo este contexto, el USD/COP encontraría soporte en torno a los $3.700, reflejando una toma de utilidades tras la apreciación reciente", agregó el experto.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL