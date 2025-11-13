En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, en Colombia: TRM volvió a bajar hoy

Precio del dólar hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, en Colombia: TRM volvió a bajar hoy

El precio del dólar sigue bajando cada vez más y se aproxima a los 3.600 pesos. Le contamos cómo se cotiza la moneda en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM jueves 13 de noviembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM jueves 13 de noviembre -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad