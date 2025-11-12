¿En cuánto podría quedar el salario integral de 2026 si el mínimo en Colombia aumenta a $1'800.000?

Quedan pocas semanas para que inicien las negociaciones que definirán el incremento del salario mínimo para el año 2026. Según declaraciones recientes de funcionarios del Gobierno, se prevé que este aumento sea cercano al 11 por ciento. Sin embargo, diversos economistas y gremios empresariales se oponen a una subida tan marcada, advirtiendo que un incremento tan abrupto podría ser nocivo para la economía nacional. Un eventual aumento del 11% en el mínimo no solo afectará pagos como el auxilio de transporte, sino que también redefinirá el salario integral.

¿Qué es el Salario Integral?

El salario integral es una modalidad de pago regida por el Artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), mediante la cual el trabajador recibe un único monto que incluye el ingreso básico mensual, las prestaciones sociales y otras bonificaciones.

Es importante destacar que las personas con salario integral no reciben los pagos tradicionales de prima de servicios (en julio y diciembre) ni otros auxilios adicionales que sí se otorgan a los demás empleados. Por lo tanto, calcular el nuevo umbral de este salario es fundamental para los trabajadores con ingresos elevados que se acogen a esta modalidad.



Cálculo sobre en cuánto podría quedar el salario mínimo integral para 2026

El cálculo del salario integral se basa en multiplicar el salario mínimo legal por diez, al cual se le suma el factor prestacional (equivalente al 30% de ese valor). Asumiendo un incremento hipotético del 11% en el salario mínimo (SM) actual ($1.423.500) para 2026:



Nuevo Salario Mínimo (SM) proyectado 2026: $1.423.500 x 1.11 = $1.580.000 (aproximado). Total del Mínimo con Auxilio de Transporte proyectado 2026: Incluyendo el auxilio de transporte (con el mismo incremento del 11%), el valor total del mínimo para 2026 podría ascender a cerca de $1.802.000.

Cálculo del salario mínimo integral (SMI) 2026:

Teniendo en cuenta los cálculos hechos anteriormente, y partiendo de la hipótesis del aumento del mínimo en la proporción previamente mencionada, de esta manera se puede hacer el cálculo del salario mínimo integral para 2026:

Paso 1: Ingreso Básico Integral: Se multiplica el nuevo SM por 10. $1'802.000 x 10 = 18'020.000

Paso 2: Factor Prestacional: Se calcula el 30% del valor anterior. $18.020.000 x 0.30 = $5.406.000

Paso 3: Salario Integral Total: Se suman ambos valores. $18.020.000 + $5.406.000 = $23'426.000

En conclusión, si el salario mínimo y el auxilio de transporte aumentan en un 11%, como ha sido sugerido por algunos funcionarios como el ministro de Hacienda, Armando Benedetti, el umbral del salario mínimo integral para 2026 se acercaría a los $23.4 millones de pesos colombianos.



Detalles del Salario Integral

¿Quiénes pueden recibir el salario integral?

Este tipo de salario está dirigido a personas que desempeñan cargos complejos o especializados o que tienen niveles de ingresos que superan el umbral mínimo legal establecido para esta modalidad de pago.



¿Qué componentes incluye?

El salario integral incorpora, entre otros:

Salario básico

Prima de servicios

Auxilio de cesantías

Pago de dominicales y festivos trabajados

Pago de horas extra y recargos nocturnos

Primas extralegales (si la empresa las paga)

Demás conceptos acordados entre las partes

¿Qué no incluye?

El salario integral no exime al empleador del pago de:

Aportes a seguridad social (salud y pensión)

Vacaciones

Aportes parafiscales

Sanción moratoria por incumplimiento en el pago al terminar el contrato laboral

¿Cuándo inician las discusiones del mínimo en Colombia para 2026?

Las negociaciones formales para definir el salario mínimo comienzan el 1 de diciembre. La fecha límite para que las tres partes (gobierno, empleadores y trabajadores) lleguen a un acuerdo tripartito es el 15 de diciembre. Si no se logra un consenso para esa fecha, el Gobierno Nacional tiene hasta el 30 de diciembre para establecer el salario por decreto. El presidente Gustavo Petro ha declarado repetidamente su disposición a usar este decreto si no se consigue un acuerdo para 2026.

