¿Cómo pedir un crédito de 20 millones de pesos en Nequi? El desembolso es al instante

Nequi es una plataforma que facilita la gestión del dinero y la disponibilidad de productos financieros en Colombia. Ofrece la posibilidad de manejar plata, realizar recargas, acceder a créditos y administrar servicios. La entidad analiza el comportamiento financiero de los usuarios, incluyendo la forma en que administran su dinero dentro de la aplicación, para determinar el acceso a sus productos. La aprobación de servicios de financiación está sujeta al estudio de crédito y a las políticas internas de la entidad.

Nequi ofrece dos tipos principales de crédito dentro de su plataforma digital: el crédito de bajo monto para necesidades pequeñas —hasta aproximadamente 5,3 millones de pesos— y el crédito de libre lnversión, conocido anteriormente como Préstamo Propulsor, que permite acceder a montos significativos, hasta 25 millones, con desembolso inmediato, plazos ajustables y sin codeudor. Tenga presente que el acompañamiento es digital y automático.



¿Qué es el crédito de libre inversión en Nequi?

Se trata de un préstamo personal que puede destinarse a cualquier fin, desde proyectos académicos hasta imprevistos domésticos o compras mayores, siempre y cuando el usuario cumpla ciertos criterios de elegibilidad. El monto disponible varía según el perfil del solicitante, con un máximo de 25 millones, y se ofrece con una tasa fija mensual cercana al 1,8 %, equivalente a aproximadamente 23–25 % efectivo anual.



Los plazos de pago pueden ir desde un mes hasta 60 meses (5 años), de acuerdo con el análisis de riesgo, capacidad de pago y uso de garantías, como la fianza del Fondo de Garantías y un seguro de vida obligatorio. Además, el desembolso se realiza de forma casi instantánea, directamente en la cuenta Nequi, sin necesidad de filas, papeles o intermediarios físicos.



¿Cómo solicitar un crédito de 20 millones de pesos en Nequi?

El proceso para solicitar el Crédito de Libre Inversión se realiza de manera 100% digital a través de la aplicación móvil. Si un usuario tiene un crédito preaprobado, la opción podría aparecer mediante un banner, o se puede iniciar la solicitud siguiendo estos pasos generales:



Abrir la aplicación Nequi: el usuario debe acceder a la aplicación móvil.

Acceder a la sección de Créditos: dirigirse a la opción "Créditos", que generalmente se encuentra en la sección de Servicios, Finanzas o mediante un banner de preaprobado.

Selección de monto y plazo: el solicitante debe elegir la cantidad de plata que necesita, respetando los límites, y definir en cuánto tiempo desea pagarla (dentro del rango de 1 a 48 meses).

Revisión y aceptación de condiciones: es crucial revisar y aceptar las condiciones del crédito antes de continuar. También se recomienda consultar las condiciones detalladas seleccionando la opción "Conocer las condiciones".

Validación de identidad: para finalizar la solicitud, el usuario debe tomarse una fotografía (selfie) para validar su identidad.

Una vez completado el proceso, la entidad responde a la solicitud y, si es aprobado, el desembolso se realiza en minutos. Al solicitar un crédito con Nequi, el usuario debe tener en cuenta varias condiciones obligatorias y costos asociados:



Seguro de vida obligatorio: para obtener cualquier crédito, se requiere contar con un seguro de vida obligatorio. Este seguro cumple una función protectora: en caso de que el titular fallezca, sufra una incapacidad total y permanente, o una enfermedad grave, el seguro cubre la deuda. De esta manera, la familia no tiene la preocupación de asumir el pago pendiente.

Fianza o Fondo de Garantías (FGA/FNG): es posible que, dependiendo del perfil de riesgo del solicitante, se le pida una fianza o garantía para asegurar el crédito. Este servicio es prestado por el Fondo de Garantías S.A. (FGA) o el Fondo Nacional de Garantías (FNG). El propósito de la fianza es facilitar el acceso al crédito de manera más rápida y sencilla.

Costo de la fianza: la fianza genera un valor que el FGA cobra al usuario, pero es financiado por Nequi. Este costo se suma al valor total a desembolsar en el crédito y se incluye en el valor de las cuotas mensuales. La comisión del FGA puede variar entre el 0% y el 17.8% del total del crédito (IVA incluido), y es un valor no reembolsable.

Tasas y pagos fijos: las cuotas y las tasas son fijas. Esto asegura que el usuario tiene claro, desde el inicio, el valor total que deberá pagar. La cuota es el pago mensual que incluye una porción del capital y los intereses correspondientes.

Definición de interés y capital: el capital es la cantidad de dinero prestada. Los intereses son el valor adicional que se paga por el uso de esa plata, constituyendo el costo de pedir prestado. Este valor se expresa como un porcentaje llamado tasa de interés.

Simulador de crédito de libre inversión de Nequi

Para explicar mejor lo anterior, Noticias Caracol le muestra en cuánto le quedan las cuotas mensuales si le aprueban un crédito por 25 millones de pesos a plazos de 12, 24, 36, 48 y 60 meses:



Plazo de 60 meses (cinco años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $650.952

Valor total de capital: $22.380.000

Valor total de interés: $14.676.143

Valor total del seguro: $2.001.000

Valor total a pagar de todo el crédito: $39.057.143

Plazo de 48 meses (cuatro años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $737.970

Valor total de capital: $22.380.000

Valor total de interés: $11.441.765

Valor total del seguro: $1.600.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $35.422.565

Plazo de 36 meses (tres años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $887.589

Valor total de capital: $22.380.000

Valor total de interés: $8.372.615

Valor total del seguro: $1.200.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $31.953.215

Plazo de 24 meses (dos años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $1.193.941

Valor total de capital: $22.380.000

Valor total de interés: $5.474.186

Valor total del seguro: $800.400

Valor total a pagar de todo el crédito: $28.654.586

Plazo de 12 meses (un año)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.83 % E.M (24.26% E.A)

Cuota mensual aproximada: $2.127.561

Valor total de capital: $22.380.000

Valor total de interés: $2.750.537

Valor total del seguro: $ 400.200

Valor total a pagar de todo el crédito: $25.530.737

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL