Precio del dólar hoy, viernes 31 de octubre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

Este viernes 31 de octubre de 2025, la TRM se fijó en $3.870,42, lo que confirma una tendencia moderadamente bajista en la recta final del mes. El dato refleja una disminución frente al valor registrado el jueves 30 de octubre, cuando la tasa se ubicó en $3.885,29. La diferencia de $14,87 equivale a una variación porcentual de -0,38%, lo que indica que el peso colombiano se apreció ligeramente frente al dólar en la última jornada.

Este ajuste se produce después de una jornada en la que el dólar mostró cierta volatilidad, con precios intradía que oscilaron entre $3.847 y $3.903, según los reportes del mercado spot. El mes de octubre comenzó con una TRM de $3.923,55, lo que significa que, en lo corrido del mes, el dólar ha perdido $53,13, equivalente a una variación acumulada de -1,35%. Esta disminución confirma una tendencia bajista moderada, aunque no exenta de episodios de volatilidad.

Durante la primera quincena, la divisa alcanzó su nivel más alto el 15 de octubre, cuando se cotizó en $3.933,31. Sin embargo, a partir de la tercera semana del mes, el dólar inició un proceso de corrección que lo llevó a niveles cercanos a $3.808,12, su mínimo mensual registrado el 18 de octubre. La última semana de octubre estuvo marcada por movimientos mixtos. El dólar repuntó ligeramente hacia los $3.900 el 23 de octubre, en medio de rumores sobre posibles sanciones comerciales y declaraciones políticas que generaron incertidumbre. No obstante, la tendencia volvió a ser descendente en los días siguientes, consolidando un cierre mensual por debajo de los $3.880.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 31 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes, 28 de octubre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.800 – venta $3.910

compra $3.800 – venta $3.910 Medellín: compra $3.760 – venta $3.910

compra $3.760 – venta $3.910 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.820 – venta $3.860

compra $3.820 – venta $3.860 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

