En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
VUELOS EN EE. UU.
DESAFÍO SIGLO XXI
JAIME ESTEBAN MORENO
SEBASTIÁN VILLA
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Prima de diciembre aumentaría para estos trabajadores tras la reforma laboral: ¿por qué?

Prima de diciembre aumentaría para estos trabajadores tras la reforma laboral: ¿por qué?

Ojo, empleadores, recuerden que la prima navideña se debe pagar al trabajador a más tardar el 20 de diciembre. Estos son los cambios que tendrá la prestación social.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de nov, 2025
Comparta en:
Prima de diciembre aumentaría para estos trabajadores tras la reforma laboral: ¿por qué?
Prima de diciembre aumentaría para estos trabajadores tras la reforma laboral -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad