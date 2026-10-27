Precio del dólar hoy, 27 de octubre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM este martes

El precio del dólar en Colombia abrió este martes 27 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.157,94, de acuerdo con la certificación oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. La cifra muestra una variación de-0,49 pesos frente a la jornada anterior, cuando la tasa se ubicó en $3.158,43. Esto significa que el mercado cambiario inició la jornada prácticamente estable frente al día anterior. Aunque el movimiento es limitado, confirma que el dólar continúa alrededor de los niveles observados durante la última semana de octubre. Los datos históricos recientes muestran que la divisa cerró la semana pasada en $3.185,01 y posteriormente descendió hasta los niveles actuales, situándose cerca de los registros más bajos observados durante el mes.



Cómo se ha comportado el precio del dólar en octubre de 2026

El comportamiento del dólar durante octubre de 2026 ha estado marcado por una tendencia de descenso frente a los valores observados al comienzo del mes. De acuerdo con los registros diarios de la TRM, el 1 de octubre la cotización se ubicó en $3.312,84, mientras que para el 27 de octubre se encuentra en $3.157,94. Esto representa una reducción cercana a $155 por dólar en el transcurso del mes. La información histórica disponible indica además que la TRM acumula una caída de alrededor de 5,5 % durante octubre, reflejando una menor cotización de la moneda estadounidense frente al peso colombiano.

Las estadísticas de octubre muestran que la tasa más alta del mes fue precisamente la del primer día, cuando alcanzó los $3.312,84, mientras que el valor más bajo registrado hasta ahora corresponde al 20 de octubre, con $3.156,32. La TRM actual permanece muy cerca de ese mínimo mensual.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Precio de compra Precio de venta Diferencia

Bogotá $3.129 $3.210 $81 Cali $3.100 $3.265 $165 Cúcuta $3.150 $3.200 $50 Medellín $3.058 $3.176 $118 Pereira $3.120 $3.200 $80

Las casas de cambio reportan variaciones en los precios de compra y venta del dólar según la ciudad. En Bogotá, la divisa se compra en promedio a $3.129 y se vende a $3.210. En Cali, la compra se ubica en $3.100 y la venta en $3.265, mientras que en Cúcuta se compra a $3.150 y se vende a $3.200. Por su parte, Medellín registra un precio de compra de $3.058 y de venta de $3.176, mientras que Pereira reporta una cotización de $3.120 para la compra y $3.200 para la venta. Entre las ciudades consultadas, Cali presenta la mayor diferencia entre compra y venta, con $165, y Cúcuta la menor, con $50.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL