Precio del dólar hoy, martes 2 de diciembre de 2025, en Colombia: ¿cómo está la TRM?

En la mañana de este martes 2 de diciembre de 2025, el dólar en Colombia registra un comportamiento al alza, con un promedio de $3.820,07, superando en más de $35 a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para la jornada. Pese al incremento, la volatilidad se mantiene baja y el volumen de negociación ha sido limitado en las primeras horas de operación.

Hacia las 8:12 de la mañana, el precio promedio del dólar en las transacciones alcanzó los $3.820,07, lo que representa un aumento de $35,64 frente a la TRM del día, que fue establecida en $3.784,43. Este valor también refleja una variación positiva cercana al 0,94% con respecto al cierre de la jornada anterior.

Durante este tramo inicial de la sesión, el precio máximo observado fue de $3.827,75, mientras que el mínimo se ubicó en $3.815,75. Estos movimientos confirman que el mercado opera en un margen estrecho, con una volatilidad de apenas $12, lo que evidencia una jornada de relativa calma en términos de fluctuaciones abruptas.



En los últimos siete días, el dólar ha subido cerca de $15,98, equivalente a un aumento del 0,42%. En el balance mensual, el incremento es de $75,64, lo que representa una variación del 2,02%. Sin embargo, al evaluar periodos más amplios, como el anual y los últimos 12 meses, la moneda estadounidense presenta caídas superiores al 13 %, con retrocesos de $589,08 y $599,52, respectivamente.



Precio del dólar en casas de cambio este 2 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes, 25 de noviembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.870

compra $3.730 – venta $3.870 Medellín: compra $3.720 – venta $3.870

compra $3.720 – venta $3.870 Cali: compra $3.720 – venta $3.870

compra $3.720 – venta $3.870 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.770

compra $3.730 – venta $3.770 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.



La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.

