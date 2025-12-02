En vivo
ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, martes 2 de diciembre de 2025, en Colombia: ¿cómo está la TRM?

Precio del dólar hoy, martes 2 de diciembre de 2025, en Colombia: ¿cómo está la TRM?

La moneda estadounidense registró un leve aumento que superó la barrera de los 3.800 pesos colombianos. Le contamos cómo se cotiza el dólar en casas de cambio.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de dic, 2025
Getty Images/ Freepik

