Precio del dólar hoy, miércoles 14 de enero de 2026, en Colombia: TRM se ubica cerca de $3.600.

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar frente al peso colombiano se fijó este 14 de enero en $3.663,24 por cada dólar americano. Esta cifra representa una reducción de $53,85 frente a la TRM registrada el martes 13 de enero, lo que equivale a una variación negativa de 1,45% en el contexto diario. El valor de referencia de la TRM es el que se emplea en operaciones de comercio exterior, pagos internacionales y otros procesos financieros que requieren un tipo de cambio oficial en Colombia.

En la primera semana del mes, el dólar alcanzó niveles más altos. El lunes 5 de enero, por ejemplo, la TRM fue de $3.790,77, y el martes 6 de enero llegó a $3.770,03. En contraste, el cierre de diciembre dejó cifras superiores a los $3.800 en varios momentos, incluyendo el 22 de diciembre, cuando se ubicó en $3.817,93, y el 19 de diciembre, cuando alcanzó los $3.874,71.



Precio del dólar en casas de cambio este 14 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes 6 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.670 – venta $3.810

compra $3.670 – venta $3.810 Medellín: compra $3.550 – venta $3.720

compra $3.550 – venta $3.720 Cali: compra $3.650 – venta $3.820

compra $3.650 – venta $3.820 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.680 – venta $3.730

compra $3.680 – venta $3.730 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué se espera del dólar durante la semana del 12 al 16 de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, señaló en Noticias Caracol que "esta semana estará marcada por una elevada carga de información macroeconómica en Estados Unidos, con el foco puesto en los datos de inflación , IPC e IPP, que permitirán actualizar el diagnóstico sobre la trayectoria de precios y el ritmo de las próximas decisiones de política monetaria. Todo esto ocurre en un contexto donde la Reserva Federal ha dejado clara su disposición a actuar de forma data-dependiente, mientras los mercados continúan sensibles a cualquier señal que pueda afectar la credibilidad institucional del banco central, especialmente tras el reciente episodio de tensión política en torno a su independencia".

"En un escenario favorable al riesgo, donde las cifras de inflación confirmen un proceso de desinflación en curso y las tensiones institucionales en Estados Unidos escalen, el dólar debería continuar su tendencia bajista estructural. Una menor volatilidad global, junto con un mayor apetito por riesgo y flujos hacia commodities, reforzaría este escenario. Bajo estas condiciones, el dólar podría profundizar su debilidad frente a las monedas emergentes, el USD/COP tendría espacio para continuar corrigiendo hacia niveles cercanos a $3.700", agregó el experto.

El experto recalcó que "este episodio reactivó los temores sobre una posible interferencia del poder ejecutivo en la política monetaria y puso en discusión la independencia de la Reserva Federal. Aunque Powell reafirmó que las decisiones de tasas se basan exclusivamente en fundamentos económicos, la escalada del conflicto con la Casa Blanca elevó la incertidumbre y golpeó la confianza de los mercados llevando al índice VIX a apreciarse más de un 10 % durante el inicio de la jornada".

