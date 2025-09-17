Precio del dólar hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue debajo de $3.900

Este miércoles, 17 de septiembre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.881,92, según datos oficiales del Banco de la República. Este valor en el precio del dólar representa una disminución de $15,65 frente al día anterior, lo que equivale a una variación negativa del 0,4 %. Este comportamiento mantiene al dólar por debajo del umbral psicológico de los $3.900, nivel que no se había visto desde junio de 2024. La caída sostenida del dólar frente al peso colombiano ha generado diversas interpretaciones en los sectores financiero, comercial y político.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La cotización del dólar ha venido descendiendo de manera constante en las últimas semanas. El valor actual de $3.881,92 representa el nivel más bajo en más de un año, desde el 4 de junio de 2024, cuando se registró una TRM de $3.860,92. En comparación con otros periodos, el comportamiento ha sido el siguiente:



Frente al día anterior: bajó $15,65 (-0,4 %).

Frente al mismo día de la semana pasada: disminuyó $37,21 (-0,95 %).

Frente al mismo día del mes anterior: se redujo $137,32 (-3,42 %).

Frente al inicio del año: cayó $527,23 (-11,96 %).

Frente al mismo día del año anterior: bajó $338,66 (-8,02 %).

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 17 de septiembre de 2025

Compra Venta Bogotá D.C. $3.940 $4.020 Medellín $3.780 $3.940 Cali $3.800 $3.980 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.240 $3.910 Pereira $3.730 $3.800

Comportamiento del dólar en agosto de 2025

Durante el mes de agosto de 2025, el precio dólar presentó una caída significativa. La Tasa Representativa del Mercado inició el mes en $4.186,71 el viernes 1 de agosto y cerró en $4.018,41 el domingo 31 de agosto. Esta variación representa una disminución de $168,30, equivalente a un descenso del 4,02% en el valor de la divisa frente al peso colombiano. El promedio de la TRM durante agosto fue de $4.047,41, con un valor mínimo de $4.008,70 registrado el 23 de agosto y un valor máximo de $4.186,71 al inicio del mes. La mediana se ubicó en $4.034,74, lo que indica que la mayoría de los días la TRM estuvo por debajo de ese valor. El comportamiento del dólar en agosto reflejó una baja volatilidad, con una desviación estándar de $43,31 y un coeficiente de variación de 1,07%.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL