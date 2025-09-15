En vivo
Precio del dólar hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, en Colombia: así abrió la TRM

Desde el 1 hasta el 15 de septiembre se ha registrado una caída acumulada de $112,17 pesos, equivalente a una variación negativa del 2,79%. Este es el precio del dólar en casas de cambio.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:31 a. m.
Precio del dólar hoy, lunes 15 de septiembre de 2025, en Colombia
