Super Chontico Noche resultados último sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025: número ganador

Este jueves 4 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo Super Chontico Noche, la modalidad especial de los chances Chontico que cierra la jornada con su versión “millonaria”. La transmisión se realizará en la noche a través de Telepacífico y los canales digitales autorizados.

Este sorteo se celebra únicamente los jueves y, según la programación oficial, tiene una hora aproximada de realización a las 9:30 p. m., diferente al horario habitual de Chontico Noche, que se efectúa de lunes a viernes a las 7:00 p. m.. Esta variación lo convierte en un evento destacado dentro de la agenda de juegos de azar en la región.



Resultado del Super Chontico Noche del 4 de diciembre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

El último jueves reportado (27 de noviembre de 2025) fue 6887 para Super Chontico Noche. El tablero del propio ecosistema de resultados de Chontico muestra también la secuencia de sorteos anteriores de jueves con sus números completos. La recomendación es validar el número ganador de este jueves en el sitio oficial y en la red de distribuidores autorizados apenas termine la lectura del resultado de hoy.



Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Día 8269 04 de Diciembre del 2025 9598 Chontico Noche 6381 03 de Diciembre del 2025 5636 Chontico Día 8268 03 de Diciembre del 2025 3290 Chontico Noche 6380 02 de Diciembre del 2025 8104 Chontico Día 8267 02 de Diciembre del 2025 2190 Chontico Noche 6379 01 de Diciembre del 2025 1890 Chontico Día 8266 01 de Diciembre del 2025 6960 Chontico Noche 6378 30 de Noviembre del 2025 8962 Chontico Día 8265 30 de Noviembre del 2025 5817 Chontico Noche 6377 29 de Noviembre del 2025 8778 Chontico Día 8264 29 de Noviembre del 2025 8320 Chontico Noche 6376 28 de Noviembre del 2025 9428 Chontico Día 8263 28 de Noviembre del 2025 9539 Super Chontico Noche 6375 27 de Noviembre del 2025 6887 Chontico Noche 6374 27 de Noviembre del 2025 4016 Chontico Día 8262 27 de Noviembre del 2025 8059 Chontico Noche 6373 26 de Noviembre del 2025 2241 Chontico Día 8261 26 de Noviembre del 2025 6309 Chontico Noche 6372 25 de Noviembre del 2025 0964 Chontico Día 8260 25 de Noviembre del 2025 3808 Chontico Noche 6371 24 de Noviembre del 2025 8816 Chontico Día 8259 24 de Noviembre del 2025 7600 Chontico Noche 6370 23 de Noviembre del 2025 7491 Chontico Día 8258 23 de Noviembre del 2025 5298 Chontico Noche 6369 22 de Noviembre del 2025 6151 Chontico Día 8257 22 de Noviembre del 2025 7036 Chontico Noche 6368 21 de Noviembre del 2025 0583 Chontico Día 8256 21 de Noviembre del 2025 2922 Super Chontico Noche 6367 20 de Noviembre del 2025 3006 Chontico Noche 6366 20 de Noviembre del 2025 9937

¿Cómo se juega el Super Chontico Noche?

El juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y definir el valor a apostar. El pago del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como de la modalidad elegida: directa o combinada. La estructura de horarios del ecosistema Chontico es la siguiente:



Chontico Día: todos los días a la 1:00 p. m.

Chontico Noche: de lunes a viernes a las 7:00 p. m., sábados a las 10:00 p. m., y domingos y festivos a las 8:00 p. m.

Super Chontico Millonario: los jueves a las 9:30 p. m.

Este patrón de horarios ha sido documentado en portales especializados y medios que cubren sorteos regionales en el Valle del Cauca. Al realizar la apuesta, se definen dos elementos: el número y la modalidad. En la práctica, existen pagos por aciertos de una, dos, tres y cuatro cifras en el orden exacto del resultado. La modalidad combinada permite ganar con las cifras en cualquier orden, aunque con un pago menor que el de la modalidad directa.



Una guía ampliamente difundida en portales especializados explica el plan de pago por cifra, aplicable a los chances en Colombia, incluido Chontico:



Última cifra (“uña”): 5 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras (“pata”): 50 veces.

Tres últimas cifras en directo: 400 veces; combinadas: 83 veces.

Cuatro cifras directas: 4.500 veces; combinadas: 308 veces.

Esta referencia es la más utilizada por redes como Paga Todo y operadores regionales.

La selección del número puede hacerse de forma manual o aleatoria en el punto de venta. El orden de extracción en el sorteo es determinante para el premio pleno en modalidad directa. La validación del resultado se realiza por el operador al cierre del programa, y los portales oficiales publican el número completo. En algunos casos, también se destacan las tres primeras cifras, las tres últimas, las dos últimas y la última (“quinta”).



Costo del boleto y valores de apuesta

El chance no maneja boleto fijo con precio único como las loterías departamentales; opera por valor de apuesta. Los operadores indican que se puede apostar desde $500 hasta $50.000 por número de cuatro cifras, y el premio se calcula multiplicando el valor apostado por el factor de pago de la modalidad elegida (por ejemplo, cuatro cifras directas hasta 4.500 veces por peso).



En términos prácticos: con $1.000 apostados a cuatro cifras directas, el pago tope llega a $4.500.000; a cuatro cifras combinadas, el pago de referencia alcanza cerca de $308.000 por cada $1.000 (equivalente al múltiplo 308 por peso). Con tres cifras directas, por cada $1.000 se alcanzan $400.000; con dos últimas, $50.000; y con última cifra, $5.000. Estos multiplicadores son estándar en la red de chances y permiten calcular de forma rápida el posible pago sin importar el sorteo del ecosistema Chontico.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL