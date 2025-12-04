Super Chontico Noche resultados último sorteo del jueves 4 de diciembre de 2025: número ganador

Publicidad
Este jueves 4 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el sorteo Super Chontico Noche, la modalidad especial de los chances Chontico que cierra la jornada con su versión “millonaria”. La transmisión se realizará en la noche a través de Telepacífico y los canales digitales autorizados.
Este sorteo se celebra únicamente los jueves y, según la programación oficial, tiene una hora aproximada de realización a las 9:30 p. m., diferente al horario habitual de Chontico Noche, que se efectúa de lunes a viernes a las 7:00 p. m.. Esta variación lo convierte en un evento destacado dentro de la agenda de juegos de azar en la región.
El último jueves reportado (27 de noviembre de 2025) fue 6887 para Super Chontico Noche. El tablero del propio ecosistema de resultados de Chontico muestra también la secuencia de sorteos anteriores de jueves con sus números completos. La recomendación es validar el número ganador de este jueves en el sitio oficial y en la red de distribuidores autorizados apenas termine la lectura del resultado de hoy.
|Chance
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Día
|8269
|04 de Diciembre del 2025
|9598
|Chontico Noche
|6381
|03 de Diciembre del 2025
|5636
|Chontico Día
|8268
|03 de Diciembre del 2025
|3290
|Chontico Noche
|6380
|02 de Diciembre del 2025
|8104
|Chontico Día
|8267
|02 de Diciembre del 2025
|2190
|Chontico Noche
|6379
|01 de Diciembre del 2025
|1890
|Chontico Día
|8266
|01 de Diciembre del 2025
|6960
|Chontico Noche
|6378
|30 de Noviembre del 2025
|8962
|Chontico Día
|8265
|30 de Noviembre del 2025
|5817
|Chontico Noche
|6377
|29 de Noviembre del 2025
|8778
|Chontico Día
|8264
|29 de Noviembre del 2025
|8320
|Chontico Noche
|6376
|28 de Noviembre del 2025
|9428
|Chontico Día
|8263
|28 de Noviembre del 2025
|9539
|Super Chontico Noche
|6375
|27 de Noviembre del 2025
|6887
|Chontico Noche
|6374
|27 de Noviembre del 2025
|4016
|Chontico Día
|8262
|27 de Noviembre del 2025
|8059
|Chontico Noche
|6373
|26 de Noviembre del 2025
|2241
|Chontico Día
|8261
|26 de Noviembre del 2025
|6309
|Chontico Noche
|6372
|25 de Noviembre del 2025
|0964
|Chontico Día
|8260
|25 de Noviembre del 2025
|3808
|Chontico Noche
|6371
|24 de Noviembre del 2025
|8816
|Chontico Día
|8259
|24 de Noviembre del 2025
|7600
|Chontico Noche
|6370
|23 de Noviembre del 2025
|7491
|Chontico Día
|8258
|23 de Noviembre del 2025
|5298
|Chontico Noche
|6369
|22 de Noviembre del 2025
|6151
|Chontico Día
|8257
|22 de Noviembre del 2025
|7036
|Chontico Noche
|6368
|21 de Noviembre del 2025
|0583
|Chontico Día
|8256
|21 de Noviembre del 2025
|2922
|Super Chontico Noche
|6367
|20 de Noviembre del 2025
|3006
|Chontico Noche
|6366
|20 de Noviembre del 2025
|9937
El juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999) y definir el valor a apostar. El pago del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como de la modalidad elegida: directa o combinada. La estructura de horarios del ecosistema Chontico es la siguiente:
Este patrón de horarios ha sido documentado en portales especializados y medios que cubren sorteos regionales en el Valle del Cauca. Al realizar la apuesta, se definen dos elementos: el número y la modalidad. En la práctica, existen pagos por aciertos de una, dos, tres y cuatro cifras en el orden exacto del resultado. La modalidad combinada permite ganar con las cifras en cualquier orden, aunque con un pago menor que el de la modalidad directa.
Una guía ampliamente difundida en portales especializados explica el plan de pago por cifra, aplicable a los chances en Colombia, incluido Chontico:
La selección del número puede hacerse de forma manual o aleatoria en el punto de venta. El orden de extracción en el sorteo es determinante para el premio pleno en modalidad directa. La validación del resultado se realiza por el operador al cierre del programa, y los portales oficiales publican el número completo. En algunos casos, también se destacan las tres primeras cifras, las tres últimas, las dos últimas y la última (“quinta”).
El chance no maneja boleto fijo con precio único como las loterías departamentales; opera por valor de apuesta. Los operadores indican que se puede apostar desde $500 hasta $50.000 por número de cuatro cifras, y el premio se calcula multiplicando el valor apostado por el factor de pago de la modalidad elegida (por ejemplo, cuatro cifras directas hasta 4.500 veces por peso).
En términos prácticos: con $1.000 apostados a cuatro cifras directas, el pago tope llega a $4.500.000; a cuatro cifras combinadas, el pago de referencia alcanza cerca de $308.000 por cada $1.000 (equivalente al múltiplo 308 por peso). Con tres cifras directas, por cada $1.000 se alcanzan $400.000; con dos últimas, $50.000; y con última cifra, $5.000. Estos multiplicadores son estándar en la red de chances y permiten calcular de forma rápida el posible pago sin importar el sorteo del ecosistema Chontico.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL