Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / ¿Cuándo inicia pago de nocturnas a las 7:00 p. m. y recargo dominical del 100% tras reforma laboral?

¿Cuándo inicia pago de nocturnas a las 7:00 p. m. y recargo dominical del 100% tras reforma laboral?

Uno de los cambios más importantes de la reciente reforma laboral aprobada consiste en los ajustes del horario de noche. Y es que dentro de muy poco tiempo, los trabajadores que trabajen en horas posteriores a las 7 de la noche tendrán derecho a recibir pago con su respectivo aumento nocturno.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 4 de dic, 2025
Recargos dominicales
Recargos nocturnos de la reforma laboral -
Colprensa

