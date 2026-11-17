Luego de que este domingo 15 de noviembre en la madrugada se registró un ataque con explosivos contra un peaje en las vías que conectan a Neiva, la capital del Huila, con Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella anunció este lunes una serie de medidas de orden público en ese departamento. "No voy a permitir que los narcoterroristas intimiden a sus habitantes ni pretendan arrebatarle al Estado el control del territorio", escribió el mandatario, quien manifestó que va a "defender al Huila con toda la determinación, todas las capacidades y toda la fuerza legítima del Estado".



Son en total cinco las medidas que anunció el presidente. En primer lugar, habló de un refuerzo militar y señaló que "a partir de la próxima semana comenzará a llegar al Huila un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 (FUDRA 13)". También anunció la activación del BOSUR, que son Bloques de Seguridad Urbana y Rural o Bloques Operativos de Seguridad Urbana. De la Espriella explicó que "la próxima semana entrará en funcionamiento el BOSUR de Neiva para fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales".

Entre las medidas también anunció la protección de estaciones de Policía y detalló que el Ministerio del Interior agilizará el reforzamiento de 12 estaciones de Policía "mediante la instalación de mallas de protección y elementos antidrones". De otro lado, agregó, se activará un plan especial de reforzamiento de todos los peajes del departamento, con presencia del Ejército y la Policía.

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Y, por último, De la Espriella habló de la protección de infraestructura crítica y, por ello, "se pondrá en marcha un plan especial para reforzar la seguridad de la infraestructura crítica del Estado en todo el departamento".



Estas medidas se conocen luego de que hacia las 12:40 a.m. de este domingo dos personas -aún sin identificar- dejaron una moto cargada con explosivos en el peaje entre Neiva y Aipe, corredor de salida hacia Bogotá. Por estos hechos no se registraron personas heridas, pero la situación sí obligó a cerrar de manera temporal la vía mientras las autoridades y organismos de emergencia controlaban la emergencia.



A estos hechos se suma la instalación de otro artefacto explosivo en el peaje Los Cauchos, sobre la Ruta 45, en la vía Neiva-Rivera. Ante esta situación, personal especializado antiexplosivos de la Policía Metropolitana adelantó los procedimientos correspondientes para atender la emergencia, con el apoyo de un robot especializado suministrado desde Bogotá, que cuenta con la capacidad de desactivar explosivos y permite realizar estos procedimientos sin poner en riesgo la vida ni la integridad física de nuestros uniformados.

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El alcalde de Neiva, Germán Casagua Bonilla, rechazó categóricamente estos hechos y señaló que cualquier acción que ponga en riesgo la seguridad, la tranquilidad y la infraestructura de la ciudad y sus municipios vecinos es inaceptable. Destacó que, si bien no se registraron víctimas, la gravedad de los daños materiales y el riesgo generado para la población exigen una respuesta inmediata y articulada de las autoridades. El mandatario local convocó un Consejo Extraordinario de Seguridad con los alcaldes de Aipe, Rivera, Campoalegre y Palermo.

En las últimas horas también fue atacada con dron la estación de Policía de El Pital, lo que dejó un uniformado herido -presenta una herida leve en el pie derecho- y daños materiales en la infraestructura. "El artefacto explosivo habría sido lanzado utilizando un sistema aéreo no tripulado, conocido como dron. La detonación impactó las instalaciones de la estación, generando daños que obligaron a activar los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones", se lee en el comunicado que emitieron las autoridades.

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